La foto que compartió River tras la primera práctica del Huevo Acuña que hizo furor entre los hinchas: “Entre los 2 clubes del planeta con más campeones del mundo”

La foto que publicó River con los campeones del mundo

Tres nombres, tres estrellas y el orgullo de los campeones del mundo. Así publicó el Millonario en sus redes sociales la presencia Germán Pezzella, Franco Armani y Marcos Acuña al término de un entrenamiento luego de conseguir los boletos a los cuartos de final de la Copa Libertadores. “River, entre los 2 clubes del planeta con más campeones del mundo vigentes en su plantel”, rezó el texto que acompañó a la imagen. El otro es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que cuenta con Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Ángel Correa y Nahuel Molina.

“Estar acá para mí es una emoción única. Este club a mí me dio todo. Siempre me dije a mí mismo que en el momento que lo sintiera iba a hacer todo lo posible para estar acá. Hoy me toca disfrutar de esto y acá estamos, preparados para arrancar de nuevo y ponerme esta camiseta. Ya no veo la hora de que pase”, había dicho el defensor central con pasado en el Betis luego de ganar otra Copa América con la Scaloneta y firmar con la entidad de Núñez. “Que yo esté de nuevo acá es producto del movimiento de un montón de gente. Les agradezco a cada uno de ellos porque también estuvieron en mi anterior etapa en el club. Marcelo (Gallardo) me llamó y yo estaba totalmente dispuesto. Fue el gran responsable de que yo esté acá sentado. Tiene el mismo hambre de gloria. A mi mismo me dije que iba a hacer todo lo posible para estar acá. Estoy para darlo todo de nuevo”, elogió en referencia al director técnico, que también regresó después de dos años y medio.

Como el Pulpo ya estaba en el club desde 2017 y durante todos estos años se convirtió en un referente del plantel, la revolución popular se dio con la llegada de Marcos Acuña, dado que el ex Ferro y Racing no estaba en consideración de los hinchas. Después de su incursión por el Sevilla y el Sporting de Lisboa, el Huevo volvió al país tras sus conquistas en Qatar las dos Copas América de Brasil y Estados Unidos (2021 y 2024) y la Finalissima en Londres contra Italia en 2022.

Un dato que llamó la atención es que el lateral izquierdo no formó parte de la citación de Lionel Scaloni que se difundió en las últimas horas de cara a la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Colombia: el DT de la Albiceleste tiene como opciones para el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Vale destacar que al lateral-volante por izquierda le queda apenas un año de contrato con el conjunto andaluz, y recibió varios sondeos en este mercado de pases. Una de las claves para lograr su desembarco habría sido el operativo seducción que inició Pezzella, de su grupo más cercano en la Selección. En la pasada temporada con la camiseta del Sevilla disputó 26 partidos, en los que marcó un gol (Granada) y brindó cuatro asistencias (PSV, Manchester City, Osasuna y Betis).

De esta manera, el Huevo competirá por un lugar dentro del 11 titular con Enzo Díaz (cuenta con diversos sondeos para emigrar) y Milton Casco. Acuña se convirtió en el noveno refuerzo de River Plate en esta ventana de transferencias. Anteriormente sumó a Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Franco Carboni, Felipe Peña Biafore (fue repescado de un préstamo a Lanús), Adam Bareiro, Fabricio Bustos, Pezzella y Maxi Meza (estos tres últimos fichajes se produjeron tras el anuncio de la vuelta de Marcelo Gallardo como DT).

Con este escenario, la dirigencia comenzó a moverse para reducir la plantilla antes del deadline de este mercado. Aunque llame la atención, los dos jugadores que en las próximas horas podrían salir del conjunto de Núñez son futbolistas que llegaron hace poco más de un mes: Franco Carboni y Felipe Peña Biafore. La lista de posibles salidas no terminaría con estos nombres. Dentro de la nómina de jugadores con chances de emigrar figuran un reciente fichaje, como el marcador central Federico Gattoni, los futbolistas uruguayos Sebastián Boselli (está en la mira de Estudiantes de La Plata) y Nicolás Fonseca (tuvo sondeos del mercado argentino, pero en caso de emigrar prefiere hacerlo al exterior). Además, Enzo Díaz y Pablo Solari cuentan con sondeos y si las ofertas finalmente se cristalizan con los valores que se barajan en Núñez no pondrían trabas.