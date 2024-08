Comenzó el operativo reducción dentro del “Súper River” de Gallardo: los dos jugadores que están por marcharse

La dirigencia de River Plate busca reducir el número de futbolistas en el plantel profesional (REUTERS/Cristina Sille)

Dentro de este mercado de pases el gran protagonista fue River Plate, institución que hizo ruido con contrataciones rutilantes y desembolsando importantes sumas de dinero para cerrar nombres como los de dos campeones del mundo: Germán Pezzella y el Huevo Acuña. También fichó a jugadores con pasado en la selección argentina como Maximiliano Meza y Jeremías Ledesma o el goleador de San Lorenzo y la selección de Paraguay Adam Bareiro.

El Millonario vivió una especie de dos ventanas de transferencias en una tras la destitución de Martín Demichelis y el regreso de Marcelo Gallardo como director técnico. Este cambio al frente del equipo también generó un importante cimbronazo dentro del plantel. Al igual que su antecesor, el Muñeco, como advirtió este medio, prefiere grupos menos numerosos y por esa razón los dirigentes ahora activaron nuevamente el “plan reducción”.

“Están enloquecidos con el mercado. Si ustedes se dan cuenta o analizan, fueron situaciones muy puntuales las que fuimos a buscar, las que pudimos desarrollar, las que hemos podido detectar con una posibilidad concreta. Lo demás, entiendo que se genere una espuma, donde creen que vamos a salir a... Y no es así. Hemos sido muy puntuales. Si vemos que necesitamos algo, lo vamos a hacer. Y va a depender de lo que se mueva internamente. Hasta que no se cierre el mercado, no voy a decir nada de lo que me pueda contradecir. Hoy estamos hasta acá, pero esto se está moviendo”, manifestó el entrenador una vez consumada la victoria ante Talleres de Córdoba y con el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores en su poder.

Vale recordar que al inicio de esta ventana de transferencias, cuando Demichelis todavía era el DT, arribaron a la institución Felipe Peña Biafore (se activó la cláusula de repesca tras un buen paso por Lanús), Federico Gattoni (marcador central del Sevilla de España), Franco Carboni (lateral izquierdo cuyo pase pertenece al Inter de Italia pero viene de desempeñarse en el Ternana Calcio de la Serie B), Jeremías Ledesma (Cádiz de España) y Adam Bareiro (San Lorenzo). Luego, ya con el Muñeco sentado en el banco de suplentes, se sumaron Germán Pezzella (Betis de España), Maximiliano Meza (Rayados de Monterrey), Fabricio Bustos (Inter de Porto Alegre) y Marcos Acuña (Sevilla de España). De esta manera, el número de profesionales en el primer equipo del Millonario ascendió a 35 jugadores.

Franco Carboni se irá de River Plate sin sumar minutos de manera oficial

Con este escenario planteado, la dirigencia comenzó a moverse para reducir la plantilla antes del deadline de este mercado. Aunque llame la atención, los dos jugadores que en las próximas horas podrían salir del conjunto de Núñez son futbolistas que llegaron hace poco más de un mes: Franco Carboni y Felipe Peña Biafore.

Según le confiaron a Infobae, River Plate trabaja en una rescisión del préstamo del joven marcador de punta izquierdo de 21 años, quien no disputó ningún minuto de manera oficial desde su llegada al conjunto argentino (fue suplente en cuatro encuentros de la Liga Profesional y quedó fuera de la lista de buena fe de la llave de octavos de final de la Copa Libertadores). Inter, club dueño de su pase, mantiene charlas para acordar una cesión por una temporada con el Venezia de la Serie A.

Felipe Peña Biafore, a un paso de regresar a Lanús (@fotobairesarg)

El mediocampista central, por su parte, regresó al club con la idea de hacerse dueño de una zona del campo que parecía acéfala pese a la gran competencia, pero el cambio de entrenador modificó el escenario por completo. Atentos a esta situación, desde hace varios días que Lanús movió fichas para lograr su vuelta.

“Está avanzado, se va a terminar dando”, le aclararon a este medio desde el conjunto millonario. El oriundo de Pehuajó, que tampoco fue incluido dentro de los cinco cambios en la lista de buena fe para los octavos de la Copa, fue titular en cuatro de los seis partidos desde que se reanudó la Liga Profesional. Una fuente recalcó que “hay voluntad de todas las partes” para que la transferencia finalmente llegue a buen puerto. Uno de los puntos de discusión es si será nuevamente un préstamo o si finalmente el Granate adquirirá una parte del pase, como desea.

La lista de posibles salidas no terminaría con estos nombres. Dentro de la nómina de jugadores con chances de emigrar figuran un reciente fichaje, como el marcador central Federico Gattoni, los futbolistas uruguayos Sebastián Boselli (está en la mira de Estudiantes de La Plata) y Nicolás Fonseca (tuvo sondeos del mercado argentino, pero en caso de emigrar prefiere hacerlo al exterior). Además, Enzo Díaz y Pablo Solari cuentan con sondeos y si las ofertas finalmente se cristalizan con los valores que se barajan en Núñez no pondrían trabas.