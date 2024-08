8 frases de Gallardo tras el pasaje de River en la Libertadores: el rumor de James Rodríguez, la visita de Enzo Pérez y el récord de Bianchi que batió

En su primera llave de Copa Libertadores desde su regreso a River Plate, Marcelo Gallardo se marchó del Monumental con una sonrisa. Su equipo derrotó 3-1 a Talleres en el resultado global (2-1 en Núñez y 1-0 en Córdoba) y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra Colo Colo de Chile. El DT, de 48 años, alcanzó los 99 partidos dirigiendo en el máximo certamen continental, y se convirtió en el técnico argentino con más presencias en este certamen, superando por uno a Edgardo Bauza. Quedó tercero en la general, detrás de Gabriel Ochoa Uribe (115) y Luis Cubilla (104).

Pero hay más estadísticas que hablan de su romance con el torneo. El Muñeco superó a Carlos Bianchi como el DT con series eliminatorias ganadas en una misma institución en la Libertadores: 17 al frente de Boca Juniors. El Virrey cuenta con cinco más, pero fueron cuando condujo a la gloria a Vélez Sarsfield. Y en pos de ir por su tercera Libertadores como orientador, Gallardo sigue sumando jerarquía, como ocurrió con la incorporación del Huevo Acuña en las últimas horas.

“Fue una serie muy pareja, en el primer partido se hizo un buen trabajo para el momento en que estábamos y hoy pudimos confirmar con un mejor pasaje de juego en varios momentos; en un mejor partido, porque fue mejor que el de hace una semana; Talleres también jugó muy bien. Tuvimos nuestras posibilidades y las supimos aprovechar; en el segundo tiempo, después del gol de Simón, pudimos hacer un tercer gol y Talleres dio la talla. A partir de ahora, a seguir trabajando y construyéndonos como equipo, con jugadores que llegaron esta semana, y a definir el plantel. Son cosas que llevan tiempo y trabajo. Ante la urgencia, había que sacar la serie adelante”, fue su primer análisis.

¿A qué se refirió con urgencia? A la necesidad de este primer gran escollo, con el calendario encima y su cuerpo técnico recién desembarcando. “Hay cosas para advertir en el día a día y buscar una impronta que me identifique. A eso vamos. Por eso es tan importante haber pasado la fase de hoy, porque se trabajaba en la urgencia y eso nunca es fácil. También había cierto morbo de qué iba a pasar si quedábamos afuera, qué íbamos a decir y hacia dónde íbamos a ir. No quiero ser hipócrita, sé que eso estaba en el aire. Voy a poner el foco en seguir construyendo. Trataremos de conseguir el mejor equipo posible para enfrentar la Copa Libertadores y el torneo local, para no perderle la marca a los de arriba”, se explayó.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE MARCELO GALLARDO

El valor del triunfo ante la T

“Fue importante definir la serie para el bienestar de nosotros, del club; está claro que hay una muy buena energía que se generó. Había que sostenerse de eso, generar un clima, a partir de los días de entrenamiento, de la comunicación, para que empezara a conformarse un buen equipo. Había buenos jugadores, se sumaron otros. Y tenemos que seguir trabajando, jugamos el fin de semana, y tenemos que ir definiendo el plantel para competir de la mejor manera posible”.

El clima en el Monumental que lo conmovió

“No creo que pase en muchos lugares del mundo lo que pasa hoy acá. El que estuvo hoy en el estadio ve una energía especial. Y el hincha en Copa Libertadores todavía asume un fenómeno, que viene con deseo de transmitir esa energía y el equipo le responde en el campo. Me da mucho placer estar viviéndolo, no lo había vivido en este nuevo formato de las más de 80.000 almas y hoy lo hicieron de una manera increíble”.

El mercado de pases, ¿River se retira de la búsqueda de jugadores?

“No hay una búsqueda de algo específico, voy a bajar un poco la espuma de todo lo que se ha dicho en las últimas 24 horas. Entiendo que hemos podido puntualizar en el mercado con jugadores de mucha jerarquía, pero se han dicho cosas que no son así. Lo que queremos es conformar el mejor plantel posible para competir”.

“Están enloquecidos con el mercado. Si ustedes se dan cuenta o analizan, fueron situaciones muy puntuales las que fuimos a buscar, las que pudimos desarrollar, las que hemos podido detectar con una posibilidad concreta. Lo demás, entiendo que se genere una espuma, donde creen que vamos a salir a... Y no es así. Hemos sido muy puntuales. Si vemos que necesitamos algo, lo vamos a hacer. Y va a depender de lo que se mueva internamente. Hasta que no se cierre el mercado, no voy a decir nada de lo que me pueda contradecir. Hoy estamos hasta acá, pero esto se está moviendo”.

¿Habló con James Rodríguez? Y la importancia del desembarco del Huevo Acuña

“No se manejó la chance de James. En cuanto a lo de Marcos, fue algo realmente importante para nosotros, el poder sumar otro jugador de jerarquía, un campeón del mundo, que tenía deseos de embarcarse en este desafío, venir a River con los objetivos que hay por delante. Nos pone muy contentos que haya venido; apenas hablé con él, me mostró el interés y creíamos que era una muy buena opción que teníamos que aprovechar. Había sufirdo una lesión en Copa América de la que ya está mejorando y va a sumar minutos en la medida que pueda volver a entrenar. Es un jugador que se va a amoldar muy bien a nuestro juego y tiene jerarquía”.

Las visitas de Enzo Pérez y Jonatan Maidana al Monumental

“No hablé con Enzo en la última semana, sí es un jugador que ha sido muy importante dentro de mi ciclo y es uno de los tantos con los que he hablado a lo largo de los años. Sí vino Jony Maidana a saludar al vestuario. Me gusta que Enzo haya estado acá, siente mucho al club, ojalá haya disfrutado”.