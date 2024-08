Guillermo Coria le respondió a Horacio Zeballos tras la polémica por la Copa Davis: “Me da mucha pena leer eso de su parte”

Argentina se prepara para afrontar las finales de Copa Davis en septiembre: compartirá grupo con Gran Bretaña, Finlandia y Canadá (Foto: Reuters/Ciro De Luca)

El capitán de la selección argentina de tenis Guillermo Coria, envuelto en la polémica de una verdad con aristas por la auto exclusión de Horacio Zeballos, decidió ponerle paños fríos a la controversia y simplemente aclarar algunos puntos que llevaron al conflicto.

La relación Coria-Zeballos comenzó a resquebrajarse en mayo pasado, cuando el Zebolla alcanzó la cima del ranking de dobles y sintió que le correspondía un lugar dentro de la delegación de tenis en los Juegos Olímpicos de París, algo que se contraponía con lo que ya se había convenido de manera grupal hacía varios meses de que irían cuatro singlistas y dos doblistas, pero que cumplieran con los requisitos impuestos por ITF, que era participar de Copa Davis. Hasta ese momento, la relación había sido muy buena y desde el lado del círculo del marplatense se reconocía que el capitán siempre les había cumplido.

A partir de allí, un llamado y un intercambio, de acuerdo a lo que pudo recabar Infobae, que incluyó desde un “no me podés hacer esto”, por parte del capitán, hasta un “para qué te apuraste”, por parte del jugador.

El descontento fue avanzando y se extendió hasta el interior del equipo. A pesar de no disputarse ninguna serie por la Ensaladera, los vestuarios ya no eran lo mismo. Hubo una frase entre los jugadores que quiso ponerle punto final a la discusión: “Todo esto no hubiese ocurrido si Zebolla hubiera jugado alguna serie”.

De todas maneras y aún honrando todos los acuerdos previos, la decisión de dejar afuera a un N°1 del mundo, sería complicada y polémica.

Pero este último capítulo de la controversia se vio inmerso en el capricho de la Federación Internacional que, por primera vez, les pidió a los capitanes con demasiada antelación, más de dos meses, la nómina de jugadores que disputarían la próxima fase de Copa Davis, en cualquiera de sus niveles. Nunca se argumentó una razón desde el ente rector, pero lo que se dejó saber con posterioridad es que tendrían la posibilidad de hacer cuatro cambios hasta el inicio de la semana oficial de competencias. En este caso, el 9 de septiembre.

La Asociación Argentina cumplió con los tiempos y envió, a pedido de Coria, los mismos nombres que jugaron en Rosario. “Sabía que podía hacer cambios, así que no importaron los nombres de esa lista, porque podían variar tranquilamente”, comentó el Mago. Por eso es que Coria comenzó, hace algunos días, a contactar a los jugadores, para realizar el “relevamiento habitual, previo a cada serie”. Zeballos estaba en plena disputa del Masters 1000 de Cincinnati y le pidió esperar a esta semana. El capitán aceptó y hablaron en la mañana de ayer. El intercambio no fue demasiado extenso y la respuesta ya es conocida. Guillermo tenía pensado dejarlo allí, pero el tenor de las declaraciones de Zeballos hicieron que el ex N°3 del mundo quisiera poner en claro algunos puntos, aunque tratando de esquivar la polémica, porque “estoy al frente de un equipo unido y estamos trabajando para mantener esa armonía y esa unión que venimos manteniendo serie tras series”.

“Lo primero que quiero aclarar es que, de mi parte, no hay ningún problema personal con Horacio (Zeballos), por eso es que me da mucha pena leer eso de su parte. Pero, creo haber aprendido de los errores del pasado y no voy a abrir esa puerta, porque sé que esas cosas le causan mucho daño al tenis argentino”, argumentaba el santafesino.

— ¿Tomaron alguna precaución o modo distinto para la convocatoria a la fase de Grupos?

— No cambió nada. A mediados de julio, sobre la fecha límite fijada, se mandó la lista de convocados a ITF, pero sólo para cumplir con la formalidad y mandamos los mismos nombres de la última serie. Por eso, en aquel momento, se lo aclaramos a los jugadores que no era una lista provisoria, que se iba a terminar de definir en el US Open y que, previamente, nos íbamos a volver a comunicar con cada uno de ellos, en especial con los que no estaban en esa lista. Es lo que hacemos siempre, les preguntamos cómo están físicamente, cómo se sienten y si la Copa Davis es prioridad para él. Con esas conversaciones, nosotros, el cuerpo técnico, ya sabemos con quiénes podemos contar y, sobre ello, tomar la decisión.

De esta manera, Coria trató de tomar distancia sobre cualquier tipo de conflicto, como también de una búsqueda especial de convencer a un determinado jugador en especial, en este caso Zeballos, y siguió aclarando: “Cuando les comunicamos esto a los jugadores, ninguno dijo que no estaba disponible. Así que cumplimos con lo que habíamos dicho”.

Respecto a las ausencias del N°1 de dobles en el equipo argentino de Copa Davis, desde septiembre de 2022, el capitán dijo que, “Horacio tomó una decisión y, algunas veces, se puede estar de acuerdo o no, pero un capitán tiene que aceptar esas decisiones. Por eso, lamentablemente, es que no pudimos contar con él en dos de las tres últimas series que jugamos” (cabe aclarar que para una serie no fue convocado, en las otras dos, sí).

Una vuelta más de página en la historia de los equipos argentinos de Copa Davis, en otro capítulo de conflictos que no parece sumar demasiado a la hora de pretender el triunfo.

