El argentino Horacio Zeballos busca hacer historia en el Masters 1000 de Madrid y alcanzar el número 1 del mundo en dobles

El día que Zeballos y Granollers se coronaron en el Masters 1000 de Madrid 2021 ante los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic (EFE/Rodrigo Jiménez)

El tenis argentino vive un partido histórico con la presencia de Horacio Zeballos en los cuartos de final del cuadro de dobles del Masters 1000 de Madrid: en compañía del español Marcel Granollers, enfrentan en estos momentos a Hugo Nys y Jan Zielinski. Aunque el dato clave es que el triunfo en esta instancia los dejaría virtualmente ubicados como número 1 del mundo más allá de lo que suceda después en una hipotética semifinal.

El jugador de 39 años saltó a la cancha junto con el español para buscar una victoria que lo haría saltar junto con su compañero a la cima del ranking el próximo lunes. Enfrente están el monegasco Nys (33 años, ubicado en el 19° del mundo) y el polaco Zielinski (27 años, 18°).

El vencedor de este enfrentamiento irá en semifinales contra la dupla compuesta por el uruguayo Ariel Behar (39°) y el checo Adam Pavlásek (40°). Del otro lado del cuadro, el finalista saldrá de vencedor del choque entre el dúo de Sebastian Korda y Jordan Thompson vs. el de Jamie Murray y Michael Venus.

La dupla que integra el argentino llegó a la capital de España en el tercer escalón del ranking mundial, ambos con 7.130 puntos. Estaban por detrás del australiano, Matthew Ebden, y el indio, Rohan Bopanna, quienes son pareja en los torneos habitualmente y contaban con una distancia que no era estrecha. Sin embargo, la derrota de los finalistas de la edición pasada en los 16avos del presente certamen provocó que Zeballos y Granollers pudieran soñar en grande. El conteo en vivo indica que ya tienen 7310 puntos y se aseguraron el segundo lugar, detrás del australiano Ebden (7390).

Sólo tres argentinos estuvieron en el número 1 del ranking de tenis: Paola Suárez, Gisela Dulko (dobles ambas) y Gustavo Fernández (tenis adaptado con silla de ruedas). En esta selecta lista, no figura el nombre de Guillermo Vilas. Su sola mención genera una controversia inmediata porque se realizó un pedido de revisión años atrás para que le otorguen ese rótulo en dos períodos: a fines de 1975 y a principios de 1976. Esta solicitud se dio después de que el periodista e historiador de tenis, Eduardo Puppo, haya encontrado discordancias en las estadísticas. En mayo de 2015, el británico Chris Kermode, titular de la ATP, rechazó la solicitud y argumentó en diálogo con The New York Times que “es imposible reescribir la historia”.

Horacio Zeballos siempre se destacó por ser un doblista de ley y las estadísticas así lo marcan con tan solo una final ganada sobre dos disputadas en singles (Viña del Mar 2013), mientras que con un ladero ha levantado 20 títulos, entre los que se destacan seis Masters 1000, cinco de ellos logrados con la compañía del español Marcel Granollers. Ambos ganaron en Madrid en 2021. Todos esos pergaminos lo llevaron a disputar la Copa Davis con la selección argentina.

En toda su carrera, el argentino contabiliza 342 victorias y 208 derrotas en dobles. Según manifiesta la ATP en su página oficial, se hizo acreedor de premios económicos por una cifra superior a los USD 7.870.000. Hasta Madrid, su mejor ranking era la tercera colocación. En lo que va de 2024, aún no ganó trofeos, pero alcanzó las finales del ATP 250 de Auckland, Argentina Open y el Masters de Indian Wells junto a Granollers.