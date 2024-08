Horacio Zeballos rechazó la convocatoria de Guillermo Coria para jugar la Copa Davis para Argentina: los entretelones detrás de la decisión

Zeballos y Coria, frente a frente

Horacio Zeballos volvió a decir que no, pero esta vez a Guillermo Coria como capitán. El detrás de escena de una nueva ausencia en Copa Davis, que deja al desnudo una serie de desencuentros entre el N°1 del dobles mundial y el capitán de la selección argentina de tenis.

Desde siempre, hablar de Copa Davis es hablar de problemas y desencuentros, como el mismo Guillermo Coria lo reconociera al comienzo de su capitanía, cuando se hablaba de lo que ocurría previo a las convocatorias o puertas adentro de un vestuario, comparándola con la actualidad: “Lo que debió haber sido bancarnos a nosotros como jugadores, ¡Mamita!”

Esta vez, el conflicto lo involucra directamente a él, porque el N°1 del dobles mundial, el mejor doblista de la historia del tenis argentino le dijo NO, rotundo, contundente, ante la invitación a participar de la fase de Grupos. Pero, Horacio Zeballos, en su charla con Infobae, quiso ser más específico aún y marcar que no le dijo que no a la Copa Davis, sino al capitán. “Lamentablemente, mi relación con Guille (Coria) no es la mejor, no es buena, directamente, y por eso no voy a estar disponible para jugar la fase de Grupos”, declaró, queriendo dejar en claro su posición.

- Uno podía suponer que una charla podría acortar distancias y lograr alguna reparación por ambos lados.

- Lo que sucede es que yo sentiría que nuestros roces, la mala relación que tenemos en este momento, no le haría ningún bien ni a mí ni al equipo, por lo que no sumaría nada. Y en este momento en mi carrera prefiero darle prioridad a las cosas que sí me hacen bien. Una de ellas es mi familia, por supuesto.

Zeballos tuvo su primera participación en Copa Davis hace 14 años, disputando el match de dobles, junto a David Nalbandian, ante Suecia, en el invierno de hielo de Estocolmo. A partir de ese momento, y como una prolongación de la denominada Legión Argentina, fue casi una figurita repetida en las convocatorias. Aunque no sin haber superado inconvenientes con algunos capitanes del momento, como con Tito Vázquez (el que lo hizo debutar y se la hizo pasar muy mal, hasta que después de una charla dejó de convocarlo). O con Daniel Orsanic, quien nunca lo tuvo en cuenta y lo llamó sólo cuando se quedó sin jugadores, a lo que Zeballos le respondió con un no. Regresó al equipo con Gastón Gaudio en 2018, en busca de conseguir el ascenso y pelear por la Ensaladera, como sucedió en 2019. Ante la asunción de Guillermo Coria, Zeballos acudió a todas las convocatorias de 2022, incluida la fase de Grupos de Bolonia, Italia, en donde los únicos puntos que consiguió el equipo argentino fue en dobles, con Horacio y Machi González.

Luego de eso, la participación de Zeballos se vio frustrada por diferentes motivos avalados por el capitán, pero que, al parecer, empezaron a confundir y enturbiar esa relación, inclusive, hasta dentro del mismo equipo.

En enero de 2023, Guillermo Coria informó que, por problemas personales, Zebolla no podía ir a Finlandia a disputar el match correspondiente a los Playoffs. Algo similar ocurrió a fines de enero de este año, cuando el capitán explicó que la causa de la ausencia de Zeballos era producto de una lesión y que iba a quedar, nuevamente, marginado de la convocatoria para jugar la serie en Rosario, ante Kazajistán.

Luego, llegó el momento de la puja por la delegación que representaría al tenis olímpico en París 2024, que estalló, justamente, en Francia, durante Roland Garros.

- ¿Lo de los Juegos Olímpicos fue determinante?

- Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo deportista. Es estar allí y más si estás pasando el mejor momento de tu carrera, entonces, obviamente, me puso un poco triste y me frustró no poder participar. Pero respeté la decisión de Guille, para eso es el capitán, aunque no la compartía y no lo comparto al día de hoy, tampoco.

- Sin embargo, resultaba obvio pensar que el capitán te llamaría para ir a jugar la Fase de Grupos.

- Esto me confunde un poco, no entiendo el motivo del llamado. O sea, no entiendo bien qué es lo que cambió en tres semanas. Yo sigo teniendo el mismo ranking, los chicos (Machi González y Andrés Molteni) son un gran equipo y siguen jugando juntos. Entonces, todas estas cosas son las que, a mí, me hacen pensar diferente a él. Y pensar diferente al capitán de Copa Davis y no poder respetar su palabra el día de mañana, cuando estemos jugando, en plena competencia, con todo el nerviosismo que conlleva disputar la Copa Davis, que ya de por sí tiene muchísima presión, haría que mi nivel no sea el mejor y que no le sumara nada al equipo. Por eso es que preferí dar un paso al costado.

- ¿Pensás en no jugar más la Davis?

- Ojalá que pueda volver al equipo en algún momento, ese fue siempre uno de mis sueños.