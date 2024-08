La salida de Lionel Messi y Anto Roccuzzo por Miami: el restaurante italiano que eligieron para disfrutar la noche

La salida de Lionel Messi y Anto Roccuzzo por Miami

Lionel Messi, que continúa en plena recuperación tras la lesión que sufrió en el tobillo derecho durante la final de la Copa América con la Selección argentina y aún no pudo entrenar al ciento por ciento ni jugar un partido oficial con el Inter Miami, aprovechó su tiempo libre para pasear junto a su pareja y madre de sus tres hijos, Antonela Roccuzzo.

Como suele pasar en cada lugar del planeta en el camina en la vía pública, la presencia del astro argentino revoluciona al público y esta cena en el exclusivo restaurante Carbone (ubicado en la reconocida Collins Avenue de Miami Beach) no fue la excepción.

La pareja también sobresalió por su outfit. Ella apostó por un vestido en la gama del celeste con detalles en dorado y unos zapatos de taco alto haciendo juego. Su look lo acompañó con un reloj y una pulsera en plateado y una mini cartera. El ocho veces ganador del Balón de Oro, por su parte, apostó por algo más cómodo. Una remera negra con detalles blancos en las mangas, un pantalón de color gris y una zapatillas.

El restaurante que eligió Lionel Messi con Anto Roccuzzo para su salida en Miami (Foto: Infobae)

Vale destacar que esta no es la primera vez que acude a este recinto para disfrutar de la gastronomía, ya que anteriormente fue visto junto a David Beckham (el ex futbolista es uno de los propietarios de la franquicia de la MLS donde se desempeña el rosarino) y su pareja, la ex Spice Girl Victoria Beckham.

“Fundado por Mario Carbone, Rich Torrisi y Jeff Zalaznick, Carbone es uno de los restaurantes italianos más famosos de la última década. El New York Times probablemente lo expresó mejor: ‘Es un elegante local de salsa roja dirigido por Quentin Tarantino, que recupera la emoción de un género que todo el mundo ve como inculto y un poco vergonzoso, al tiempo que expone la sofisticación que siempre estuvo al acecho allí. El restaurante tiene una destreza técnica que puede marearte y un instinto para el puro entretenimiento que hace que muchos otros restaurantes parezcan drones serios y sin imaginación’”, destaca el local en su página web. El restó también cuenta con sucursales en Dallas, Las Vegas y Hong Kong.

El look de Antonela Roccuzo en su salida con Lionel Messi

En lo que respecta al menú, el lugar cuenta con dos cartas: en una se puede observar todas las opciones que cuenta para una cena, mientras que la otra hace foco en los vinos y coctelería. Los tragos clásicos rondan los 22 dólares, mientras que el Jalisco es el más caro (42). La cerveza cuesta 11 dólares y las botellas de vino van desde los 65 a los 245 de la moneda estadounidense. Estas bebidas son de distintos lugares de Italia o Francia, en su mayoría. Una copa, en cambio, oscila entre los 17 y 45 dólares. Entre los “spirits” se encuentran diferentes opciones de ron, Tequila, Whisky japonés, Grappa, amargos, Bourgon, tequila, brandy, gin, licores, escoceses y vodka.

En lo que respecta a la comida, entre las entradas sobresalen las opciones de Carpaccio piamontés, remolacha siciliana, pulpo, jamón y melón, calamares o almejas. Entre las ensaladas o sopas sobresalen el minestrone, caprese o César. Las pastas, una de las especialidades de la casa, pueden ser tortellinis, ravioles, cabellos de ángel, orecchiette, spaghetti, fetuccinis o lasagna.

En lo que respecta a las carnes, los distintos cortes de ternera, pollo, cordero o cerdo son grillados en una parrilla al carbón. Entre las guarniciones para acompañar figuran brócolis picantes, papas, champiñones, corazón de alcachofas o choclo, por ejemplo.