El guiño a Maradona, el “correctivo” de Pol Fernández y el cancionero contra River y San Lorenzo: lo que no se vio de Boca-Cruzeiro

Boca-Cruzeiro, un duelo picante que se encendió en varios momentos en la Bombonera

Boca dio el primer paso ante Cruzeiro en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: se impuso 1-0 con gol de Edinson Cavani y llega revitalizado a la revancha del próximo jueves en Belo Horizonte. Después de un primer tiempo chato, el Xeneize empezó a empujar hasta quebrar el cero. Y pudo aumentar la ventaja: el uruguayo estrelló un remate en el poste que hubiera acomodado aún más la serie a su favor.

Desde temprano, surgieron perlitas que pasaron desapercibidas para el ojo común. Un guiño a Diego Armando Maradona, ídolo eterno e inolvidable para cualquier futbolero de ley y persona cuerda, un cruce áspero de Pol Fernández con un rival, el podio de los más aplaudidos con tres estandartes que se despegaron del resto y un cancionero de La 12 enfocado en River y San Lorenzo, próximo oponente.

20:30 A una hora del partido, la Bombonera va tomando color y calor. La 12 acusó recibo por la “broma” hecha por Manuel Adorni con Maradona como tópico en una de sus últimas conferencias. Fue durante el Día del Zurdo que se “olvidó” de Diego frente a las cámaras y micrófonos. “Vale 10 palos verdes, se llama Maradona...”, es el primer histórico hit que suena. Más tarde, se suma todo el estadio: “Maradooo, Maradooo”. Diego Armando Maradona, zurdo inmortal e inolvidable en la Bombonera, Argentina y el mundo.

20:45 Por primera vez en la noche, los fanáticos locales se la agarran con San Lorenzo. “Nunca hicimos amistades, nunca las vamos a hacer...”. Y “Ciclón, Ciclón, Ciclón, la p... que te parió”. La referencia fue para algunos hinchas cuervos que acompañaron a la torcida de Cruzeiro como retribución a lo que había ocurrido el martes pasado en el Nuevo Gasómetro para el duelo entre los de Boedo y Atlético Mineiro por los octavos de Libertadores.

21:00 Saludo afectuoso con pulgar arriba entre Cássio y Sergio Romero, en el momento en que el brasileño ya había terminado la entrada en calor y se dirigía hacia el túnel. Ambos fueron rivales en el Mundial Sub 20 de 2007 que se disputó en Paraguay y tuvo como otro protagonista esterlar al uruguayo Edinson Cavani. Además, juntos emigraron al fútbol europeo al mismo tiempo: Chiquito fue vendido por Racing al AZ Alkmaar de Países Bajos y el surgido en Gremio de Porto Alegre al PSV Eindhoven. También se saludan el delantero argentino del Cruzeiro Juan Dinenno con Pablo Campodónico (entrenador de arqueros de Boca), quienes jugaron juntos en Aldosivi de Mar del Plata.

La bandera de Maradona que acompaña a Boca en los recibimientos en la Bombonera (REUTERS/Agustin Marcarian)

21:10 El aplausómetro tiene en el podio, por lejos, a Miguel Merentiel, Luis Advíncula y Edinson Cavani. Es difícil definir cuál de los tres fue más vitoreado, pero lo cierto es que este trío le sacó varios cuerpos de ventaja a otros también reconocidos como Chiquito Romero, Lautaro Blanco, Cristian Medina y Kevin Zenón.

7′ PT: La Bombonera se enciende por primera vez con un centro de Cavani que genera peligro, pero no lastima.

9′ PT: Tremendo lujo del ex Vélez Álvaro Barreal contra Saralegui. Tiró una pisada de espaldas a lo Riquelme contra Yepes. La gente de Cruzeiro delira y grita fuerte.

20′ PT: El correctivo de Pol Fernández. Hay empujones, insultos, manotazos. No se sabe qué pasó. El careo del 8 de Boca con Matheus Pereira, que luego de recibir unas bofetadas cortas de su rival, cae como si le hubieran pegado un tiro. El futbolista xeneize estuvo al límite. El árbitro venezolano decide poner fin a la trifulca con una amarilla para cada uno. Son los primeros chispazos de una llave que promete ser aún más caliente en Belo Horizonte el jueves que viene.

Los cachetazos de Pol Fernández a Matheus Pereira que generaron un tumulto en Boca-Cruzeiro

38′ PT: Boca no encuentra la pelota, es dominado por su rival y, aunque no sufre, su gente no se contagia. Al punto tal que La 12 recién reacciona cuando los brasileños situados en la tercera bandeja Sur se hacen sentir. “Ohhh, dale dale Bo” suena desde los cuatro costados.

ET: Camino a los vestuarios, los jugadores reciben un mensaje. “Esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”. En los pasillos de la Bombonera hay resignación por el mal momento futbolístico del equipo, que arrastra un empate de local ante Barracas Central y otra igualdad agónica en Mendoza contra Independiente Rivadavia, más este flojo primer tiempo. “¿Ahora qué va a hacer el técnico? ¿Va a poner a Orsini 2 (por Milton Giménez)?”, exclama un plateísta desanimado.

ST: Los hinchas de Boca replican su mensaje en el inicio del complemento: “Que esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”.

6′ ST: Boca cambió la actitud y el público empuja. Cruzeiro está claramente retrasado en el campo y empieza a sacarse la pelota de encima. “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamos”, gritan los locales.

17′ ST: Advíncula, con sus escaladas habituales, levanta a toda la Bombonera luego de un autopase con la cabeza y obtener un córner. “Y vamos Boca no podemos perder, y vamos Boca que tenés que ganar, daría la vida por un campeonato y una vuelta más”, se oye fuerte.

El gol de Cavani que abrió el marcador para Boca ante Cruzeiro

20′ ST: Gol de Boca. Cavani. Se veía venir. Boca iba y estaba a punto de fisurar la defensa rival. Zenón, que venía flojo, se iluminó y halló la grieta que le permitió quedar solo al uruguayo, quien con ojos en la nuca dejó sin chances al verdugo histórico Cássio. La Bombonera celebra a lo grande.

27′ ST: “¡Medinaaa!”, le grita un plateísta al volante de Boca que se entretiene demasiado con el balón, pierde la pelota entre tres rivales y provoca un contragolpe de los brasileños que no prospera.

28′ ST: Advíncula y Pol Fernández cuidan una pelota en la salida, se la prestan ante la marca inútil de los hombres de Cruzeiro y la gente de Boca aplaude. “Oooole”, gritan miles al unísono cuando el 8 engancha, deja a un rival en el camino y cambia de frente.

29′ ST: Cavani tiene el segundo en sus pies, pero su intento termina en el palo cuando Cássio ya no tenía nada por hacer. En el rebote, Zenón patea a quemarropa y el arquero brasileño la saca de forma inexplicable. Es increíble cómo Boca no está 2-0, pero la gente igualmente aplaude y pide el segundo.

Jugada de Boca el paló le negó el gol a Cavani y Cássio salvó tras un remate de Zenón

30′ ST: Tomás Belmonte reemplaza a Pol Fernández, que es ovacionado y reconocido como uno de los puntos altos en este partido. ¿Habrá chances de que se vaya al San Pablo en este mercado?

42′ ST: Otra infernal ovación. Esta vez es para Merentiel, que está camino a ser ídolo histórico. Después del “¡u-ru-guayo, u-ru-guayo!” también hay gritos de aliento para el Changuito Zeballos, que dispondrá de unos minutos para seguir sumando rodaje.

45′ ST: En Boca ya disfrutan la derrota y vislumbran lo que se viene. “Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te quiero más”. Antes del final, no se olvidan de River, que el mes que viene tendrá que visitar la Bombonera por la Fecha 15 de la Liga Profesional (sería el domingo 22 de septiembre). “Suben y bajan, suben y bajan, parecen ascensor”. Y rematan con “el que no salta, se fue a la B”. En la Ribera ya empiezan a afrontar la idea de volver a cruzar a Marcelo Gallardo.

FINAL: El reconocimiento generalizado para los jugadores por el valioso triunfo. “Señores dejo todo, me voy a ver a Boca, porque los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar, que quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo”, entonan. “Cuervo, yo no lo niego, vos sos botón porque naciste en Boedo...” es el tema de La 12 antes de la retirada que no hace más que dejar claro que antes de buscar la clasificación en Brasil, Boca tendrá otra parada importante este domingo en la Bombonera cuando afronte el clásico contra San Lorenzo.