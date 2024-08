Adiós Dream Team: el cinematográfico nombre con el que LeBron James bautizó a la selección de básquet de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos

Las explicaciones de Alberto Fernández sobre las fotos y denuncias de Fabiola Yañez: “No fue un golpe sino un tratamiento antiarrugas”

A través del blog de Horacio Verbitsky, ex jefe de inteligencia de Montoneros, el ex mandatario replicó las acusaciones de violencia de género con una serie de explicaciones sobre el origen de los moretones. En la nota también se alude a una supuesta condición psiquiátrica y adicciones de la ex primera dama