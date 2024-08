El crudo testimonio de Brenda Rojas luego de participar en París 2024: “Cuando tocás fondo podés salir, remar me salva”

El duro testimonio de Brenda Rojas tras su participación en París 2024

Brenda Rojas, la atleta de 28 años oriunda de San Pedro, culminó su tercera participación en los Juegos Olímpicos al finalizar en el puesto 20 en París 2024 en la prueba K1 500m. Una vez terminada la Final C de la competición, la palista albiceleste dejó un crudo testimonio en diálogo con la TV Pública.

“Ahora siento felicidad. Antes de competir uno se pone muchas presiones y una vez que pasa ya está. Contenta. En la previa hasta te cuestionás por qué estás acá. Es mi tercer Juego olímpico, y muy contenta con el resultado”, comenzó su relato la deportista. Rojas fue una de las primeras deportistas en tener acción este sábado, al culminar sexta en su serie de las semifinales con un tiempo de 1:53.55, lo que la dejó fuera de la competencia por medallas pero con un lugar en la Final C, donde salió cuarta (1:53.88).

La quíntuple medallista panamericana (bronce en Toronto 2015 en K4 500m, plata en Lima 2019 en K2 500m y bronce en K4 500m y dos plateadas en Santiago 2023 en K1 500m y K2 500m) abrió su corazón y manifestó: “Me encuentro más grande y es un año que me cuesta mucho seguir. Estoy contenta de estar acá parada. Cuando tocás fondo podés salir, se puede seguir. Remar me salva. Me emociona”.

“Pido poder seguir, porque a veces se pone cuesta arriba. Cada vez que bajo al agua no hay dolores, no hay nada. Siempre pienso en dejar y luego me subo al bote con la pala y luchandóla. No puedo evitar emocionarme”, remarcó Brenda frente a la cámara. Al ser consultada por el motivo de sus palabras, ella develó: “Tiene que ver con lo personal. Hace un año sufrí la pérdida de mi hermana, le sacaron la vida y creí que no iba a volver. No volví a ser la misma, pero acá estoy, remandola, metiendole. Agradecida a los que me apoyan. Para olvidarme un poco de la realidad. Cada uno tiene sus batallas y yo intento no bajar los brazos”.

Brenda Rojas y su emotiva declaración tras participar en París 2024 (REUTERS/Molly Darlington) REUTERS

La historia mencionada fue la de Naiara Durán, víctima de un femicidio el año pasado. A través de su cuenta de Instagram, expresó tras la pérdida: “Hoy nos toca de cerca, siempre lo vi en la tele, siempre lo escuche de otras personas. Le arrebataron la vida a mi hermana, le apagaron los ojos, tomaron la decisión de que no esté más en ésta tierra. La metieron en tu tacho de 200L y la tiraron al río, no me entra en la cabeza lo que le pasó, lo que sintió antes de partir, el miedo, dolor, la preocupación de dejar a sus 3 hijos en este mundo terrorífico. Como mujer, como hermana, se me parte el corazón al medio. Lo único que le pido a Dios es justicia y Paz a su alma. Que en paz descanses Nai”.

Por otra parte, tras reconocer que le gusta el fútbol, como a la mayoría de los aficionados a los deportes en el país, ponderó el la actuación de Agustín Vernice en estos Juegos Olímpicos y sostuvo: “Esto es Argentina y es un pedacito de nosotros mismos”.

Antes, durante una entrevista con TyC Sports, la deportista comentó: “Cada Juego Olímpico es distinto, estoy muy contenta con el resultado. No pensé que iba a entrar directo a semifinales”. Luego, la oriunda de San Pedro esbozó: “Le agradezco a mi familia, que sin ellos no somos nada. Siempre están al pie del cañón para sostenerme”, agregó.

