De la emoción del debutante Elías a la charla en el entretiempo: las perlitas del histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks

Los Pumas volvieron a hacer historia en el mundo del rugby. El combinado argentino pisó fuerte en Wellington para vencer por tercera vez en la historia a los All Blacks (los anteriores triunfos fueron en 2020 -Parramatta- y 2022 -Christchurch-) en el marco de la primera jornada del Rugby Championship. Se impusieron 38 a 30.

Tras los festejos en la mitad de la cancha, uno de los primeros en dialogar con la prensa argentina fue Santiago Chocobares. “Estoy muy contento. Habíamos hablado de la defensa en la semana y hoy estuvo presente. Estoy contento por la semana de laburo y por cómo viene creciendo el equipo. Es un triunfo que nos permite seguir”, manifestó en diálogo con ESPN.

Durante la charla, el hombre surgido de Los Pampas de Rufino develó lo que se dijeron en el entretiempo para dar el golpe ante los neozelandeses. “Lo sentimos así, que lo tuvimos controlado. No nos fijamos en el resultado, pero sabíamos que podíamos ganarlo. Ahora tenemos una semana importante de local”.

Otro de los puntos que no pasó desapercibido fue el debut de Efrain Elías, quien no ocultó su felicidad luego de hacer su debut con la camiseta de Los Pumas. “Me dijeron un poco antes, en el vestuario, para que esté atento, que como mucho en 10 minutos entraba. Se me vinieron un montón de cosas a la cabeza… mi familia, mis amigos, es único”, manifestó con lágrimas de emoción en los ojos.

El deportista de 20 años, que se dio el gusto de iniciar su carrera con la Mayor con un trascendental triunfo ante los All Blacks, aprovechó la oportunidad para agradecerle al plantel por el lugar que le brindaron desde el primer minuto. “La verdad es que es un grupo increíble, me dieron una mano gigante al entrar. Les quiero agradecer al grupo y al staff, que me hicieron todo más fácil”.

“Está todo pasando muy rápido, trato de disfrutarlo, como este tipo de cosas. Quiero agradecerle a mi vieja, a mi club y a todo el público argentino que nos apoya”, añadió.

El coach Felipe Contepomi también analizó lo acontecido en territorio neozelandés. “Los chicos hicieron un partidazo. Muchas de las cosas que propusimos salieron. Ni cerca del partido perfecto, pero cuando se venían recuperamos, estuvimos sólidos en las formaciones y llevamos al partido a donde queramos. Muy contento, hicieron un gran partido”, analizó. Y luego, agregó: “No existe el partido perfecto, uno aspira a eso, pero hay que entender y aceptar que las cosas no son perfectas. La clave no está en el error, sino en cómo volver del error. Cuando estuvimos en desventaja o un try de contraataque ellos se juntaron y volvieron a lo que planificamos, tuvieron mucho carácter para hacer eso”.

El entrenador también fue otro de los que develó algunos de los detalles de la charla que mantuvieron en el entretiempo: “Hicimos muchos penales y un poco por sobrepasarse de la zona de donde queríamos estar. Que confíen, que estábamos bien, que estábamos haciendo el partido que queríamos, pero con un poco más de disciplina, sin resolver solo, sino confiando en el de al lado”.

“La defensa gana campeonatos, es la base para después desplegar el rugby que uno quiere. Las posiciones fijas son cruciales en este nivel. Planeamos algo, lo vinimos a hacer y lo hicimos. Conseguimos el resultado que queríamos. Siempre se mantuvieron al plan y eso es lo que más me deja, un carácter enorme del equipo”, concluyó.