Fuerte choque en Autopista Riccheri: un camión volcó y hay tres carriles reducidos

Choque y caos en la autopista Riccheri: un camión volcó y hay tres carriles cortados

Un camión con remolque y un vehículo particular protagonizaron un choque seguido de vuelco en la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 18, durante la madrugada de hoy, cuando una densa niebla cubrió gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, el tránsito se ve complicado en el inicio de la semana.

El siniestro ocurrió en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca de las 5 de la mañana, poco después de pasar el Camino de Cintura, a la altura de Puente 13. Por el momento, no se reportaron víctimas fatales en el hecho o heridos.

El auto quedó destruido (Foto: TN)

Las autoridades permanecen en el lugar, donde hay tres carriles reducidos, por lo que se registran complicaciones en la circulación. El rodado de mayor porte es un camión de alimentos, motivo por el cual Gendarmería Nacional se encuentra custodiando el área.

El siniestro se produjo en la madrugada (Foto: TN)

En cuanto al auto, un Ford Escort color blanco, quedó prácticamente destruido; en las imágenes compartidas por TN se observa que le falta la tapa del baúl, mientras que la puerta trasera del lado del conductor se desprendió por completo.

Cerca de las 6 de la mañana, se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia para asistir a los involucrados. Ambos vehículos afectados circulaban por la traza principal, donde el personal de la autopista trabaja en las tareas de remoción.

No hay heridos (Foto: TN)

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