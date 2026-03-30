Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

Román Burruchaga subirá 25 lugares en el ranking ATP (Fuente: @ATPChallenger)

Como es costumbre en el último tiempo, el tenis argentino volvió a celebrar en el Challenger Tour: Román Burruchaga conquistó el ATP 100 de San Pablo al vencer al portugués Jaime Faria por 6-7 (5), 6-4 y 6-4 en una final vibrante.

En el polvo de ladrillo brasileño, el argentino desplegó un rendimiento sólido a lo largo de toda la semana y coronó su actuación con una victoria que le permite sumar uno de los títulos más importantes de su carrera profesional.

El logro, sin embargo, significa mucho más para Burru: tras su primer trofeo en la temporada, aparecerá este lunes en el puesto 77° del ranking mundial, tras asegurarse su ingreso al Top 100 con un salto de 25 lugares.

El hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga mostró temple en los momentos decisivos del encuentro ante Faria (157°), un rival peligroso y en ascenso dentro del circuito. Con un juego consistente desde el fondo de la cancha y buena capacidad para sostener los intercambios largos, el argentino logró revertir un desarrollo adverso e inclinar el duelo a su favor tras una batalla de 2 horas y 49 minutos.

El final fue a lo grande. Tras una paridad de 4-4 en el set decisivo, cuando cada pelota pesaba más que la anterior, Burruchaga ganó los cuatro puntos de su turno de saque y, luego, quebró en cero el servicio de su rival, para sentenciar el triunfo a pura frialdad y oportunismo.

El camino al título no fue sencillo. A lo largo del torneo, el argentino superó a rivales de jerarquía y confirmó su crecimiento competitivo, tanto en lo técnico como en lo mental. Cada presentación dejó en evidencia una evolución en su tenis, con mayor agresividad y capacidad para resolver situaciones de presión.

Burruchaga estuvo muy cerca de ser eliminado en la primera ronda, pero logró sacar adelante un cruce muy complicado ante el brasileño Gustavo Heide (284°), a quien derrotó por 1-6, 7-6 (5) y 6-4.

Luego, nuevamente revirtió otro comienzo adverso ante un adversario local: superó a Eduardo Ribeiro (168°) por 1-6, 6-4 y 6-4.

En cuartos y en semis logró triunfos más holgados: primero ante el argentino Alex Barrena (173°) por 6-1, 3-1 y abandono; y al día siguiente frente al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (206°), la esperanza del tenis boliviano, por 6-3 y 6-2.

Román Burruchaga revirtió un partido adverso y levantó un nuevo título en Brasil (Fuente: @ATPChallenger)

Este título llega en un momento clave de la temporada, justo en el umbral de la gira europea de polvo de ladrillo, que le permitirá a Burru instalarse de manera estable en los cuadros principales de torneos de mayor categoría y le brindará margen para seguir escalando posiciones.

El triunfo también se inscribe dentro de un presente auspicioso para el tenis argentino, que en las últimas semanas sumó múltiples títulos en distintos niveles del circuito profesional.

La camada actual sigue demostrando profundidad y competitividad, con varios jugadores capaces de posicionarse en instancias decisivas de los distintos niveles del circuito. No pudo ser este fin de semana para Juan Pablo Ficovich ni para Guido Justo, que cayeron en las finales de los Challengers de Morelos y Bucaramanga, respectivamente. El desquite llegó de manos de Román Burruchaga, el nuevo intérprete argentino dentro del Top 100.