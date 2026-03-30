La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

David (50 años) y Victoria (51) hacen un culto de la elegancia (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

El encuentro entre David Beckham y Victoria Adams en 1997 marcó el inicio de una de las historias de amor más seguidas a nivel global. Desde ese momento, la pareja ha construido un imperio internacional que abarca la moda, la belleza y el deporte, manteniéndose bajo constante atención mediática mientras enfrentaban desafíos como acusaciones de infidelidad y, recientemente, un conflicto familiar que revela la fragilidad detrás de su imagen pública.

A lo largo de casi tres décadas, la relación de David Beckham y Victoria Adams evolucionó desde un romance entre íconos de la cultura pop y el fútbol hasta convertirse en una potente marca familiar, actualmente valorada en unos USD 900 millones. Su historia ha atravesado logros profesionales, escándalos y, más recientemente, una ruptura profundamente mediática con su hijo mayor, Brooklyn Beckham.

El primer encuentro entre la futura pareja tuvo lugar en marzo de 1997, cuando Victoria, integrante de las Spice Girls, asistió a un partido benéfico del Manchester United. David ya había expresado a sus allegados que deseaba casarse con ella, según relató la revista Elle. Durante esa reunión, Victoria le entregó su número escrito en un boleto de tren, objeto que David Beckham aún conserva como símbolo tangible de su vínculo inicial.

Tras alrededor de ocho semanas de secreto, ambos decidieron oficializar su relación. El anuncio del compromiso llegó en enero de 1998, junto a un anillo de seis quilates tasado en USD 85.000. Poco después, Victoria quedó embarazada. El matrimonio se celebró el 4 de julio de 1999 en el castillo Luttrellstown, Irlanda, en una ceremonia privada seguida de una recepción para más de doscientos invitados. Los derechos exclusivos de las fotos de la boda fueron vendidos a la revista OK! por más de un millón de dólares.

La pareja, en sus comienzos: cuando él jugaba en el Manchester United y ella era Posh Spice (Mark Large/Daily Mail/REX/Shutterstock)

Cómo los Beckham amasaron su fortuna

La fortuna de los Beckham es resultado de trayectorias profesionales fuertes y estrategias de negocios desarrolladas tanto individualmente como en conjunto. David Beckham sobresalió en el Manchester United, en el Real Madrid y en el fútbol de Estados Unidos, pero diversificó sus ingresos con patrocinios que igualaron —e incluso superaron— sus salarios deportivos, de acuerdo con la información de Fortuna. Un acuerdo de por vida con Adidas ascendió a USD 160,8 millones, mientras que la compra de un 26% de participación en Inter Miami elevó su patrimonio: solo esa parte está valorada en USD 312 millones.

Victoria cimentó su éxito primero como miembro de las Spice Girls, grupo que vendió unos 85 millones de discos, y más tarde como diseñadora galardonada. Su firma de moda y su marca de cosmética, Victoria Beckham Beauty, reportó en 2024 ingresos combinados de cerca de 150 millones de dólares. La pareja sumó a sus activos bienes inmuebles en Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

Los escándalos de infidelidad y la crisis matrimonial

La estabilidad de la pareja se vio sacudida en 2003, poco después del traslado de David Beckham al Real Madrid. En ese entorno de distancia física, surgieron rumores de relaciones extramaritales, impulsados por publicaciones como Sky News, quienes identificaron a Rebecca Loos como asistente personal de David y fuente principal de las acusaciones. Loos detalló: “La química entre David y yo era tan fuerte... Era como imanes, bastante increíble”.

El futbolista calificó las historias como “absolutamente ridículas” y sostuvo estar felizmente casado, aunque nunca negó de forma específica las acusaciones. Otros nombres, como Sarah Marbeck y Celina Laurie, también afirmaron haber sostenido encuentros con el deportista. Victoria Beckham reveló en una entrevista a Elle que “fue un período realmente difícil... David y yo lo superamos juntos”. En la serie documental “Beckham”, describió la etapa madrileña como la más difícil del matrimonio, señalando además el sentimiento de aislamiento y presión mediática.

La failia completa posa frente a las cámaras (@victoriabeckham)

La pareja acudió a la vía legal contra algunos medios tras las publicaciones, pero los detalles de los acuerdos nunca se hicieron públicos.

El lado familiar de los Beckham tras la tormenta

A pesar del escrutinio y la presión, los Beckham consolidaron su núcleo familiar con el nacimiento de Romeo (2002), Cruz (2005) y Harper (2011). Tras mudanzas frecuentes, enfatizaron una crianza basada en disciplina y valores tradicionales. David Beckham expresó: “Nuestros hijos definitivamente tienen eso... Son chicos muy educados”, mientras Victoria Adams insistió en la importancia del trabajo duro y la amabilidad.

En su relación con los hijos, la pareja ha procurado inculcar la responsabilidad y la discreción, incluso en el uso de redes sociales y la gestión de la atención pública, evitando concesiones por su posición privilegiada. Victoria desarrolla una relación particularmente estrecha con su hija Harper, y ambos padres buscan fomentar la independencia y la modestia en su familia.

El distanciamiento con Brooklyn Beckham y la fractura inesperada

El año 2025 trajo consigo la fractura más visible para la familia, a raíz de las declaraciones públicas de Brooklyn Beckham sobre el control familiar y la narrativa mediática. El distanciamiento cobró fuerza tras su matrimonio con Nicola Peltz en 2022, escalando a reproches públicos relacionados tanto con decisiones personales —como el vestido de novia no diseñado por Victoria— como con la gestión de su imagen y derechos familiares.

Brooklyn denunció presiones para ceder los derechos sobre su nombre y afirmó que la familia priorizaba “la promoción pública y los patrocinios por encima de todo lo demás”. El conflicto se materializó en bloqueos mutuos en redes sociales y Brooklyn relató: “Por primera vez en mi vida, desde separarme de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”. La declaración concluyó afirmando que no buscaba reconciliación. En diciembre, de hecho, el mayor de los herederos renovó sus votos con Peltz, pero no invitó a sus padres y a sus hermanos.

Ante las cámaras, las tensiones no salen a la superficie. Como una de las caras visibles del Inter Miami, el ex mediocampista fichó a Lionel Messi y con el astro celebró tres títulos, incluyendo la última MLS. Junto a Victoria, fueron los encargados del operativo adaptación de la Pulga, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Incluso, las parejas han compartido salidas, con el glamour como gran protagonista. En una semana, Becks como directivo, y el argentino como capitán, inaugurarán el nuevo hogar de Las Garzas: el Miami Freedom Park.

El legado de los Beckham refleja una vida donde la exposición y la construcción de una imagen pública convergen con luchas privadas. El equilibrio entre la familia y la marca pone en evidencia la complejidad de sus lazos, mostrando que, bajo el brillo de las redes y los actos públicos, coexisten sacrificios y tensiones imposibles de separar del éxito global que han alcanzado.

Beckham fue uno e los que convenció a Messi de jugar en el Inter Miami (AP Photo/Rebecca Blackwell)

David Beckham poses with the MLS Cup trophy with Inter Miami forward Lionel Messi Saturday, Dec. 6, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)