La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

El dueño de la casa decidió recortar el presupuesto semanal después de que los jugadores hablen sobre los gritos del afuera (Video: GH, Telefe)

La convivencia en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a entrar en zona de máxima tensión y, esta vez, el castigo golpeó donde más duele: la comida. Después de varias advertencias ignoradas y de una nueva desobediencia colectiva frente a una de las reglas más claras del reality, la voz de Gran Hermano decidió aplicar una sanción ejemplar para todos los participantes. El motivo fue contundente: volvieron a hablar de los gritos del exterior, algo expresamente prohibido por el reglamento. Y la respuesta del Big no dejó lugar para dudas. “No jueguen con mi paciencia”, lanzó, con un tono severo que dejó helada a toda la casa.

La escena se vivió durante una noche cargada de nervios, cuando Santiago del Moro interrumpió la dinámica habitual para anticipar que se venía una medida disciplinaria. “Desobedecieron la orden”, señaló el conductor, mientras en el estudio se comentaba el clima enrarecido que se había generado dentro del juego. Incluso antes del comunicado formal, ya estaba claro que esta vez el llamado de atención no iba a quedar en una simple advertencia.

La voz de Gran Hermano reunió a todos los jugadores y arrancó con un mensaje tajante: “Quiero compartir mi profundo malestar hacia todos ustedes por desoír o desatender, diría yo, las advertencias que les expreso”. La frase fue apenas el comienzo de un discurso cargado de enojo, en el que el dueño de la casa remarcó que no era la primera vez que debía intervenir por este mismo tema. “Hace pocos días me pronuncié respecto al protocolo que rige acerca de los gritos que provienen del exterior de la casa”, recordó, antes de insistir con una regla básica del programa: “Está absolutamente prohibido hablar sobre lo que escuchan. No se puede hacer ninguna mención al respecto”.

La reducción del presupuesto semanal impacta directamente en la economía de los participantes dentro de la casa de Gran Hermano

El mensaje apuntó no solo al incumplimiento puntual, sino también a una actitud repetida que, según dejó en claro, empezó a agotar su paciencia. “Esta competencia, señores, se juega puertas adentro. Los gritos, como ya lo he dicho, no tienen relevancia. Hagan de cuenta que no existen. No se dejen seducir por los cantos de sirena. Y realmente me cansa tener que repetir y repetir y repetir este tipo de mensajes”, disparó.

Lejos de suavizar el tono, el “Big” fue todavía más directo. “Quiero ser claro. No jueguen con mi paciencia”, advirtió. Y enseguida recordó que ya había comunicado previamente que, si se repetía la conducta, habría sanción. “En aquella ocasión les había comunicado que de reiterarse la desobediencia sobre la prohibición de hablar de los gritos, recibirían una sanción. No obstante, ayer muchos de ustedes volvieron a transgredir esta disposición”, señaló.

A partir de ahí llegó el anuncio que cambió de inmediato el humor de todos. “Debido a la reiteración de faltas, la sanción afectará a toda la casa”, comunicó, dejando en claro que se trataba de una penalización colectiva. Y entonces explicó de qué manera impactaría en la economía semanal del grupo: “De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto asignado para la compra de mañana en el supermercado”. Es decir, incluso en el mejor escenario posible, perdieron automáticamente el derecho a acceder al presupuesto completo.

Los jugadores solo podrán disponer del 25% del presupuesto para compras si superan la prueba semanal, debido a la sanción aplicada (Video: GH, Telefe)

Pero la peor parte todavía no había llegado. “Pero atención, si llegaran a perderla, solo contarán con el 25%”, agregó. La reacción fue inmediata: gritos de sorpresa, caras largas y preocupación generalizada. En una casa donde la comida ya empieza a convertirse en un punto sensible, la posibilidad de tener apenas una cuarta parte del presupuesto apareció como una amenaza concreta a la convivencia.

Sin embargo, el castigo no terminó ahí. Cuando todavía resonaba el impacto de la reducción económica, Gran Hermano sumó otro golpe: “Les reduzco a la mitad el tiempo de la compra. Tendrán cinco minutos para realizarla”. La queja de los participantes no tardó en aparecer. “¿Cómo, tan poco?”, se escuchó desde la casa, mientras algunos intentaban dimensionar lo que significaba tener tan poco margen para decidir qué comprar.

El reglamento de Gran Hermano es claro respecto a los gritos del afuera: los participantes no deben comentarlos entre sí y, además, deben ingresar rápidamente a la casa para evitar cualquier tipo de contaminación con información externa. No se trata de un detalle menor, sino de una de las bases del aislamiento que sostiene el formato. Por eso, la insistencia en romper esa norma terminó derivando en una respuesta contundente.

La penalización por hablar de los gritos del afuera incluye solo cinco minutos para realizar la compra en el supermercado

En ese marco, el comunicado de Gran Hermano sonó casi como una advertencia final. “Les anuncio desde ya que no voy a dejar pasar este nuevo incumplimiento ni ningún otro”, dijo, antes de remarcar que tiene “la potestad de impartir sanciones individuales o colectivas” y que estas “no podrán ser cuestionadas y serán de acatamiento obligatorio”.

El cierre también fue terminante. “Esta es mi decisión. Espero que de ahora en más, con esto y con todo el resto, me tomen en serio”. La frase funcionó como un mensaje hacia adentro, pero también como una señal hacia afuera: la producción no está dispuesta a tolerar nuevas transgresiones en un momento del juego donde cada movimiento empieza a pesar más.