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Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La actriz lanzó frases filosísimas contra su compañera de juego en medio de reclamos cruzados por una sanción que les dieron en el reality

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La actriz mantuvo un feroz cruce con la jugadora luego de una sanción que recibió el grupo (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó uno de sus capítulos más explosivos en las últimas horas, con un enfrentamiento feroz entre Andrea del Boca y Solange Abraham que dejó en evidencia el nivel de desgaste que atraviesa la convivencia. Lo que comenzó como una discusión alrededor de la comida y de la sanción grupal impuesta por el Big terminó escalando a un cruce cargado de reproches, chicanas personales, acusaciones sobre la manera de jugar y una catarata de frases picantes que rápidamente hicieron estallar las redes sociales.

Todo se desencadenó después de que desde el exterior de la casa se escucharan gritos dirigidos a Solange y a Cinzia Francischiello. “Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final”, fue el mensaje que alteró por completo el clima del reality. Lejos de pasar inadvertido, el grito generó euforia en las destinatarias, que reaccionaron con un festejo a pura sonrisa, baile y entusiasmo. Pero ese momento de aparente alegría se transformó en el puntapié de un nuevo conflicto interno, porque varios compañeros interpretaron que ambas habían quebrado una de las reglas más claras del programa: no hacer referencia a los mensajes que llegan desde afuera.

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La feroz pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham expuso el grado de tensión en Gran Hermano Generación Dorada

La primera en manifestar su malestar fue Yipio, que incluso en el confesionario reclamó una sanción. Para la participante uruguaya, Sol y Cinzia habían dado a entender que el grito las favorecía y habían actuado en consecuencia. Finalmente, el castigo llegó, aunque no fue individual sino colectivo. Gran Hermano, visiblemente molesto por la reiteración de faltas, comunicó una dura sanción para toda la casa: si superaban la prueba semanal, solo obtendrían la mitad del presupuesto para la compra en el supermercado; y si la perdían, contarían apenas con el 25%. Además, tendrían apenas cinco minutos para hacer la compra.

La noticia cayó como una bomba entre los jugadores, que reaccionaron con bronca, decepción y preocupación por el impacto que tendría en la convivencia. Y fue en ese contexto de máxima tensión donde estalló el cruce entre Andrea del Boca y Solange Abraham. El detonante inmediato fue la organización de la comida, un tema especialmente sensible luego de la sanción. Mientras debatían cómo administrar los recursos escasos, Andrea apuntó directamente contra Sol y le reprochó su falta de participación en la cocina: “No cocinaste nunca para toda la casa. No sabés qué es lo que necesita toda la casa, mi amor”, disparó, sin disimular el fastidio.

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El enfrentamiento se originó tras los polémicos gritos del exterior que apoyaban a Solange y Cinzia Francischiello en el reality de Telefe

La respuesta de Sol no tardó en llegar. Molesta por el tono del reclamo y por sentirse señalada, intentó defenderse y puso el foco en su condición de vegetariana, dejando en claro que esa diferencia no podía ser usada en su contra. “¿Cuál es tu problema conmigo?”, lanzó, marcando que para ella el conflicto iba mucho más allá de una cuestión doméstica.

A partir de ahí, el intercambio dejó de centrarse en la comida y se volvió completamente personal. Sol acusó a Andrea de atacarla de manera permanente y de estar interpretando un papel dentro de la casa. “Andá a actuar un personaje”, le dijo en un momento del cruce, sumando luego una chicana vinculada a la imagen que, según ella, la actriz intenta construir. Del Boca no dejó pasar la acusación y contestó desde su propia trayectoria: “Hace 57 años que trabajo, mami. Gracias a mucha gente que no es como vos”, le espetó, visiblemente indignada.

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La discusión entre Andrea del Boca y Solange Abraham escaló de una cuestión doméstica a reproches personales y disputas sobre la convivencia

La discusión subió todavía más de tono cuando Andrea llevó el debate hacia su carrera y la defensa del género que la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión argentina. “La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas”, lanzó, con furia. Y enseguida profundizó: “Hay mucha gente que trabaja en las telenovelas y hay mucha gente que las ve”. En esa misma línea, también dejó una frase que apuntó directamente contra la joven participante y su generación: “Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”.

Lejos de retroceder, Sol volvió a marcar distancia y retrucó con ironía. En pleno ida y vuelta, se burló de la referencia de Andrea a sus viejos trabajos y le remarcó que no había visto sus novelas porque era más chica. Ese comentario terminó de irritar a la actriz, que ya a esa altura no solo discutía con Sol, sino que parecía hablarle también a la cámara y al público. “No subestimes al público”, advirtió, sugiriendo que los televidentes toman nota de todo y que eventualmente tendrán la posibilidad de votar.

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La pelea destacó las rivalidades generacionales y la defensa de Andrea del Boca de su extensa trayectoria televisiva frente a las críticas de Solange

En medio del caos, Andrea también responsabilizó a Sol por la sanción que afectó a todos. “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más p... idea de este juego”, le recriminó. El enojo no era solo por la falta cometida, sino por las consecuencias concretas que esa conducta tendría sobre el bienestar del grupo, en una semana donde la comida empieza a transformarse en un factor central de conflicto.

El cruce dejó a la vista una fractura cada vez más profunda dentro de la casa. Por un lado, Andrea se mostró como una figura frontal, sin filtro, decidida a marcar límites y a cuestionar duramente lo que considera actitudes irresponsables o irrespetuosas. Por el otro, Sol defendió su lugar dentro del juego, se negó a aceptar los señalamientos sin responder y dejó en claro que no está dispuesta a correrse ante la presión de una figura con más trayectoria.

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