ANSES: quiénes cobran hoy lunes 30 de marzo de 2026

El calendario oficial de ANSES para marzo 2026 prevé depósitos automáticos según la terminación del DNI para todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta hoy una nueva jornada de pagos dentro del cronograma correspondiente a marzo de 2026. Este lunes 30 se efectivizan los depósitos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y por desempleo que cumplen con las condiciones para esta fecha. El calendario oficial prevé la acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), modalidad que permite organizar la distribución de fondos en todo el país.

Según informó ANSES, el esquema de pagos incorpora el reciente incremento de haberes y la continuidad del bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional. La entidad recuerda que todos los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas y que los titulares pueden consultar el detalle de sus cobros a través de la plataforma “Mi Anses” o la aplicación móvil, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

De acuerdo con el reporte oficial, el calendario vigente responde a la actualización mensual de haberes, basada en la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC).

El aumento del 2,88% en jubilaciones eleva la mínima a $369.600,88 más un bono de $70.000, totalizando $439.600,88 en marzo 2026 (NA)

Quiénes cobran hoy, 30 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

ANSES confirmó que este lunes se realiza el pago para titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes superan la mínima y cuyos DNI finalizan en 8 o 9. Según datos oficiales, este grupo integra la última tanda de acreditaciones prevista para quienes perciben ingresos más altos dentro del sistema previsional. Infobae citó que los fondos estarán disponibles desde las primeras horas hábiles en las cuentas bancarias informadas.

Prestación por Desempleo

Durante la jornada de hoy, también reciben el pago de la Prestación por Desempleo aquellas personas con DNI terminados en 8 o 9. Este beneficio se otorga a trabajadores despedidos sin causa justa que cumplieron con los requisitos del programa. Los montos y la duración de la prestación dependen de los aportes realizados y el tiempo trabajado.

Asignaciones de Pago único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Las Asignaciones de Pago único —por matrimonio, nacimiento y adopción— continúan habilitadas para todas las terminaciones de DNI cuyo trámite fue iniciado entre el 20 de marzo y el 10 de abril. Estas asignaciones pueden cobrarse en cualquier momento dentro de ese período, independientemente de la terminación del documento.

La Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo suben a $132.814, con un 20% retenido cada mes hasta la presentación de la Libreta

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

ANSES anunció la aplicación de un aumento del 2,88% a partir del 1° de marzo, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos.

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubica en $369.600,88 y se le suma un bono de refuerzo de $70.000, lo que garantiza que ningún jubilado del sistema contributivo cobre menos de $439.600,88 este mes.

El haber máximo del sistema previsional asciende a $2.487.063,95. Para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el monto base es de $258.720,62 más el bono, alcanzando $328.720,62. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, queda en $295.680,70 más el bono, sumando $365.680,70. Las Madres de Siete Hijos reciben un monto igual a la mínima más el bono, lo que totaliza $439.600,88.

Según el informe de ANSES, la actualización mensual busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores y pensionados frente a la inflación, asegurando que los haberes mantengan su valor real.

La web y la aplicación móvil de ANSES permiten consultar fechas y montos de cobro de todos los programas sociales y previsionales actualizados

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también reflejan el incremento del 2,88% aplicado este mes. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) pasan a tener un valor de $132.814 por cada menor. ANSES explica que de esta suma se retiene un 20% mensual, que se liquida acumulado al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el monto actualizado para el primer rango de ingresos es de $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH asciende a $432.461, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llega a $216.240.

Las Asignaciones de Pago único —por matrimonio, nacimiento y adopción— mantienen la actualización por movilidad, y el cobro se habilita dentro del período estipulado por ANSES para quienes hayan iniciado el trámite correspondiente.

La consulta personalizada sobre fechas y montos exactos de cobro puede realizarse en la web oficial de ANSES o en la aplicación móvil, donde se actualizan todas las novedades sobre los programas sociales y previsionales.