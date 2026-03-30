Sociedad

Pascua 2026: qué pasó el Lunes Santo y qué se conmemora

Sin celebraciones extraordinarias, la tradición invita a los fieles a meditar sobre el significado profundo de los actos de Jesús y a renovar su compromiso personal con la fe

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Durante el Lunes Santo, los creyentes reflexionan sobre la autenticidad de la fe y la necesidad de renovación espiritual (AP Foto/Matías Delacroix)
Durante el Lunes Santo, los creyentes reflexionan sobre la autenticidad de la fe y la necesidad de renovación espiritual (AP Foto/Matías Delacroix)

La Semana Santa es uno de los períodos más esperados y vividos por los creyentes cristianos en todo el mundo. En 2026, la Pascua y sus días previos vuelven a convocar a millones de fieles en templos y hogares, recordando los últimos momentos de la vida de Jesús.

El Lunes Santo, segundo día de esta semana litúrgica, encierra un mensaje de purificación y autoridad espiritual que sigue vigente en la memoria colectiva. ¿Qué ocurrió realmente en este día y cómo se rememora en la actualidad?

Qué pasó el Lunes Santo

El Lunes Santo, celebrado el 30 de marzo de 2026, marca el segundo día de la Semana Santa y está asociado a hechos narrados en los Evangelios que revelan el carácter y la misión de Jesús en sus últimos días.

Según el relato bíblico, tras su llegada a Jerusalén, Jesús ingresó al templo y se encontró con un ambiente dominado por el comercio y la corrupción. Al ver el templo convertido en un mercado, volcó las mesas de los cambistas y denunció la transformación del lugar sagrado con una declaración contundente: “Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones.” (Mateo 21:13).

Ilustración de cinco paneles que muestran eventos de Semana Santa: Jesús en un asno, Última Cena, crucifixión con dos cruces, y el sepulcro vacío con luz.
Cada jornada de la Semana Santa posee un significado propio, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la celebración de la Pascua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este episodio es interpretado como una acción de purificación y un rechazo a la hipocresía religiosa y la injusticia social. El gesto de Jesús no solo mostró su indignación, sino que también reafirmó su rol como líder espiritual y su llamado a una fe auténtica, libre de intereses materiales.

Otra escena relevante de este día proviene del Evangelio de Juan, donde se narra la unción de Jesús en Betania. María, hermana de Lázaro, unge los pies de Cristo con un perfume costoso como muestra de devoción y amor, anticipando simbólicamente su muerte.

En algunas interpretaciones, el Lunes Santo es conocido como el “Lunes de Autoridad”, ya que Jesús enfrentó cuestionamientos directos de los ancianos y sacerdotes del templo, quienes pusieron a prueba su legitimidad ante el pueblo.

En síntesis, el día recuerda momentos en los que Jesús desafió las estructuras religiosas y sociales de su época, invitando a la reflexión sobre la autenticidad de la fe y la necesidad de renovación interior.

Cómo se conmemora el Lunes Santo

A diferencia de otras fechas clave de la Semana Santa, el Lunes Santo no está marcado por celebraciones particulares o rituales extraordinarios dentro del calendario litúrgico oficial. Las iglesias no programan misas especiales para este día; en cambio, mantienen sus servicios habituales, conservando un ambiente de recogimiento y preparación para los eventos posteriores de la semana.

El sentido de la jornada radica en la reflexión personal y el examen de conciencia. Los creyentes son invitados a mirar hacia su interior, identificar actitudes egoístas y buscar una renovación espiritual, en consonancia con el gesto de purificación realizado por Jesús en el templo.

En varias comunidades, también se realiza una breve rememoración de la unción en Betania, resaltando el acto de amor y entrega de María hacia Jesucristo.

iglesia, sábado santo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La unción de Jesús en Betania por María representa un acto de amor y anticipa simbólicamente su muerte según el Evangelio de Juan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Lunes Santo, por tanto, se vive como un día de transición y preparación, en el que la meditación sobre la figura de Jesús y sus enseñanzas cobra especial relevancia. La ausencia de festividades masivas permite que el énfasis recaiga en la introspección y en el compromiso personal con los valores que el Evangelio propone.

Qué pasó cada día de Semana Santa

La Semana Santa es el período más significativo del calendario cristiano, estructurado en jornadas que evocan los instantes finales de la vida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Cada día posee un significado propio y una carga simbólica que se refleja en las celebraciones religiosas y en la memoria de los fieles.

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido con palmas y aclamaciones. El Lunes Santo es el segundo día y destaca por los episodios ya mencionados: la expulsión de los mercaderes del templo, la confrontación con las autoridades religiosas y la unción en Betania.

Pintura de Jesús con barba y cabello largo, vestido con túnica, sosteniendo pan y un cáliz. Dos palomas, palmas, una cruz en un monte y halo de luz divina.
El Lunes Santo 2026 recuerda la purificación del templo por Jesús y su desafío a la corrupción religiosa en Jerusalén (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes y miércoles de la semana continúan con enseñanzas y controversias en Jerusalén, según la tradición bíblica. El Jueves Santo rememora la Última Cena y la institución de la Eucaristía, mientras que el Viernes Santo está dedicado a la conmemoración de la pasión y muerte de Jesús en la cruz.

En tanto, el Sábado Santo es un día de silencio y espera, que culmina en la Vigilia Pascual y la celebración de la Resurrección el Domingo de Pascua.

La secuencia de estos días invita a los creyentes a acompañar paso a paso el recorrido de Jesús, profundizando en los valores que cada episodio transmite y renovando la fe en la promesa de la vida nueva.

Qué días de Semana Santa son feriado

El calendario oficial de 2026 establece que el jueves 2 de abril será feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y, al coincidir con el Jueves Santo, ambos motivos se unifican en una misma jornada no laborable. El viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, también será feriado en todo el país.

La combinación de estas fechas conforma un fin de semana extralargo, con cuatro días consecutivos de descanso para trabajadores, estudiantes y familias en Argentina.

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