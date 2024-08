Los argentinos Eugenia Bosco y Mateo Majdalani contaron sus cábalas tras ganar la medalla de plata en París 2024

Las cabalas de Majdalani y Bosco para ganar la medalla de plata

La dupla conformada por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco hizo historia para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar la segunda medalla para la delegación albiceleste. Tras terminar en el 7° puesto de la Medal Race se aseguraron la segunda posición en la tabla general para alzarse con la presea plateada. Lograron la medalla número 11 en la historia de la vela.

Tras un eufórico festejo arriba del agua, el binomio de la clase microcasco mixto dialogó con la TV Pública, en la que develaron sus cábalas durante esta competencia. “Los cabos, que son las sogas en el barco, no se permiten que sean de color verde. No sé quien me lo inculcó, pero de toda la vida”, develó Eugenia.

Mateo, por su parte, llevó consigo a lo largo de todas las regatas unos objetos que se transformaron en una especie de amuletos. “Dos piedras de cuarzo, que desde el principio están en el barco y nunca se bajaron”. Sobre el origen de estos minerales, explicó: “Nos la regaló Paula, mi pareja. Me dijo que con eso nos iba a ir bien. Uno agarra todo”.

Luego de grabar para siempre su nombre en la historia del deporte argentino, Majdalani, quien fuera entrenador de Santiago Lange y Cecilia Carranza en Río 2016 (ganaron el oro en Nacra 17), contó con una sonrisa en su rostro: “Lo transpiramos, dejamos todo para esto. Llegó el momento, estoy aliviado, feliz de que terminó. Llevo muchos días sin dormir, estresado. En este deporte hasta que no termina la carrera, no termina”. Y luego, añadió: “Fue una semana de mucha tensión, es un desahogo enorme. La regata no empezó fácil. Pero estamos acá para festejarlo, es algo que se da pocas veces en la vida”.

Sobre el cierre de la entrevista, ambos se dedicaron sentidas palabras para celebrar la obtención de la presea plateada. “Agradecerte por estos años por haberme llamado y confiar en mí. Tuvimos buenos y malos momentos. La pasamos mal, y seguimos confiando en el uno en el otro”, manifestó Bosco. Majdalani, por su parte, expresó: “Solo palabras de agradecimiento. Tuvimos una semana espectacular, los rivales nos felicitaron. Uno siempre tiene dudas sobre sacar su mejor versión, pero fue espectacular. Felicitaciones y agradecerte. No me imagino haberlo hecho con otra persona. Sos una gran profesional”.

La felicidad de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco tras ganar la medalla de plata (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Antes, la pareja argentina dialogó con TyC Sports. “Es un alivio. En este momento no me entra la felicidad en el cuerpo. Se me vienen a la cabeza un montón de personas. Ellas saben quienes son”, expresó Majdalani tras la coronación. “La palabra es alivio, pero no lo sé. Todavía no caigo de todo lo que estamos viviendo. Estoy muy agradecida con todo el equipo que creamos. Es mucha gente”, agregó Bosco.

Mateo recordó cómo se puso en marcha el binomio con Eugenia tras haber sido entrenador de Lange y Carranza en Río 2016. “Cuando terminó Río, yo tenía muchas ganas de navegar y Euge estaba en la categoría y le propuse probar para ver si podíamos armar un equipo. Creo que formamos un gran, gran equipo. Llegamos a un lugar que soñamos, que veníamos muy lejano, pero ella tiene un compromiso increíble. Estoy muy feliz de todo lo que hicimos”, analizó.

Acto seguido, el que también habló fue el entrenador Javier Conte. “Estoy muy feliz de compartir este momento como entrenador como ellos. La mejor decisión que tomaron fue en 2021 de venirse a vivir a Europa. Esa fue una excelente decisión para estar cerca. Fue un esfuerzo enorme porque dejaron su familia, el desarraigo. Ellos son excelentes navegantes y tienen disciplina. Son incansables. Fue un trabajo cuesta arriba, pero nunca bajaron los brazos. A mi me motivaba como entrenador”, explicó el ex regatista que ganó con Juan De La Fuente en la Clase 470 de Sydney 2000.

La medalla de oro finalmente fue para la pareja italiana conformada por Ruggero Tita y Caterina Banti, con un total de 31 puntos (en la Medal Race culminaron en el segundo lugar, dest´ras de los franceses Tim Mouriniac y Lou Berthomieu). Luego quedaron los argentinos Majdalani y Bosco con 55. El último lugar del podio fue para los neozelandeses Micah Wilkinson y Erica Dawson, con 63.

