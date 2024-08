Una estrella de la NBA recibió silbidos del público francés en los Juegos Olímpicos y su actitud llamó la atención de los fanáticos

La reacción de Embiid con el público francés

Uno de los episodios más llamativos de las últimas jornadas de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido el enfrentamiento entre Joel Embiid y el público francés. En el encuentro del Dream Team de Estados Unidos contra Puerto Rico, la estrella de los Philadelphia 76ers en la NBA, tuvo un encontronazo con los aficionados locales, en el que se destacó una polémica escena en pleno campo de juego.

El equipo dirigido por Steve Kerr derrotó sin mayores inconvenientes 104-83 al conjunto boricua en la última jornada del grupo C, asegurando el primer puesto del grupo gracias a la jerarquía de su plantel. Sin embargo, el triunfo se vio empañado por un hecho insólito.

Desde su presentación en el primer partido de fase de grupos contra Serbia, Joel Embiid ha sido objeto de abucheos cada vez que recibe el balón o intenta disparar. En esta ocasión, en la última posesión del partido, el camerunés se volvió a convertir en el epicentro de la polémica. Al recibir el balón, empezó a hacer gestos durante varios segundos hacia la tribuna, invitando a los hinchas a abuchearlo con más intensidad. Al ser marcado por dos jugadores casi en mitad de cancha, lanzó al aro y la pelota ni siquiera rozó el tablero, lo que desató aún más insultos del público.

La disputa del pívot con los hinchas franceses se remonta al inicio de la competencia en París. Embiid, nacido en Camerún, posee la nacionalidad francesa. Sin embargo, tras varias especulaciones, decidió representar a Estados Unidos, decisión que no agradó a los aficionados galos. Cada vez que tiene la oportunidad de jugar, se lo hacen saber con constantes reprobaciones. Los locales silban al pívot del Team USA en cada partido, después de que este optara por nacionalizarse estadounidense para buscar la medalla de oro, a pesar de que inicialmente había mostrado interés en jugar con Francia.

El gesto de Embiid en pleno partido (AP)

Cabe recordar que durante la segunda fecha del Grupo C contra Sudán del Sur, también se encaró con los fans galos que lo silbaron durante la entrada en calor. En ese momento comenzó a agitar sus brazos en señal de no estar oyendo con suficiente fuerza las reprobaciones.

Este papel de villano no es nuevo para Joel Embiid. El jugador ha interpretado este rol en múltiples ocasiones durante su carrera en la NBA, liderando a los 76ers en ambientes hostiles como el Madison Square Garden de los New York Knicks y el TD Garden de los Boston Celtics. Lejos de verse afectado negativamente, Embiid ve los abucheos como una forma de reconocimiento.

“Siempre me ha encantado”, dijo Embiid en una entrevista con Aris Barkas de Eurohoops.net. “Al final del día, creo que mucha gente piensa que es odio. Yo lo veo como amor y un signo de respeto. Si no fuera un buen jugador de baloncesto, no recibiría ese tipo de trato. Así que me considero bendecido, y por eso interactúo con ellos”.

“He visto cosas peores, he jugado en ambientes peores, en ambos pabellones, el Madison Square Garden y el TD Garden, así que no es nada que no haya visto antes”, agregó Embiid. “Como dije, todo es amor porque quieren presionarte y hacer que juegues mejor. Al igual que con esta multitud, lo disfruto porque me hace querer ser mejor, hacer más y hacer lo que sea necesario para ganar”, sentenció.

Habrá que esperar para ver qué decisión toma el coach Kerr con respecto al comportamiento de Embiid. En cuartos de final, Estados Unidos enfrentará a Brasil con el objetivo de avanzar y defender la medalla de oro obtenida en Tokio 2020.