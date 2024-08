El desafiante gesto de una figura del Dream Team al ser abucheado por el público francés en el partido ante Sudán del Sur

El jugador del seleccionado estadounidense de básquet fue hostigado antes del partido ante Sudán del Sur en París 2024

El seleccionado de básquet de los Estados Unidos sigue su marcha triunfal en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de derrotar con contundencia a Sudán del Sur por 103-86. El Dream Team, repleto de figuras de la NBA, sigue invicto en la búsqueda de la medalla de oro, pero vivió un incómodo episodio con parte de las 27 mil personas que asistieron al Estadio Pierre Mauroy, en Lille.

En la previa al cotejo, válido por la segunda fecha del Grupo C, el jugador Joel Embiid, nacido en Camerún, pero nacionalizado francés y estadounidense, fue abucheado nuevamente por los aficionados (ya había sido hostigado en el duelo inaugural ante Serbia). En esta ocasión, el pivote de Philadelphia 76ers y MVP en 2023 reaccionó con gestos hacia la tribuna.

En los videos que circulan en las redes sociales se observa a Embiid ingresando a la cancha en medio de una silbatina que fue aumentando en intensidad cuando comenzó a agitar sus brazos en señal de no estar oyendo con suficiente fuerza las reprobaciones.

Cabe destacar que el pivote de 2.14 metros había manifestado tiempo atrás su deseo de pertenecer a la selección francesa de básquetbol en caso de ser seleccionado, ya que tenía la ciudadanía. Sin embargo, al llegar a la NBA y convertirse en una figura indiscutida, Embiid fue tentado para jugar en el combinado olímpico de los Estados Unidos y lo aceptó con gusto. Esto no cayó bien en Francia, donde algunos fanáticos no perdonan su “traición”.

Joel Embiid no ingresó ningún minuto ante Sudán del Sur y en la previa del partido fue abucheado por el público francés (REUTERS/Brian Snyder)

El nacido en Yaundé hace 30 años no tuvo participación en el partido y el técnico Steve Kerr no lo utilizó en la rotación ante Sudán del Sur por decisión táctica. No hizo falta su potencia en la zona pintada, ya que Estados Unidos contó con Bam Adebayo, máximo anotador del equipo con 18 puntos.

Además del interno de los Miami Heat, el Dream Team versión 2024 tuvo otros goleadores como Kevin Durant (14), Anthony Edwards (13), LeBron James (12), Derrick White y Devin Booker (ambos con 10). Por el lado del elenco africano, que en el debut había derrotado a Puerto Rico, descolló Nuni Omot, con 24 tantos.

Con esta nueva victoria, Estados Unidos se clasificó a los cuartos de final con una fecha pendiente para cerrar la primera fase. Su próxima presentación será ante Puerto Rico, que perdió sus dos compromisos previos, el próximo 3 de agosto.

En las otras zonas del básquet masculino, el campeón del mundo, Alemania, lidera con dos victorias el Grupo B, junto con Francia. Ambos se cruzan en la última fecha. En el A, Canadá ya está en cuartos y cierra la fase el viernes 2 de agosto ante España.

A volar. Anthony Edwards vuelca la pelota en el triunfo del Dream Team ante Sudán del Sur (REUTERS/Mark J Terrill)