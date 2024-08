La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro en el Manchester City y los sondeos del Atlético de Madrid y el París Saint-Germain

Julián Álvarez habló sobre su futuro en el Manchester City

La continuidad de Julián Álvarez en el Manchester City ha sido tema de conversación en los Juegos Olímpicos de París 2024 por las declaraciones de la Araña en medio de su participación con la selección argentina y la respuesta de su entrenador en Inglaterra, Pep Guardiola, ante la posibilidad de perderlo para una temporada que iniciará el sábado 10 de agosto con la final de la Community Shield ante Manchester United.

El ex delantero de River Plate se volvió a referir al tema después de la eliminación de la Selección a manos de Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. En zona mixta, al oriundo de Calchín le consultaron si su futuro estaba en “Manchester, París o Madrid” porque el Atlético de Madrid y el París Saint-Germain (PSG) se lo disputan, según publicaron el periodista, César Merlo, especializado en el mercado de pases, y la señal deportiva DSports. Frente a esto, Álvarez evitó dar indicios. “No sé la verdad. En estos días estuve más enfocado en el torneo. Ahora, en estos días descansaré, estoy tranquilo”, dijo a TyC Sports.

Todo el conflicto nació por el reciente ida y vuelta generado por sus dichos a fines de julio: “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que deseo”. Y siguió: “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”.

El contrapunto llegó con la respuesta de Guardiola durante la pretemporada de los Ciudadanos: “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki (Begiristain, director deportivo del equipo) y veremos qué pasa…”. “Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que dijo que lo pensará, veremos qué pasa. Sé que quiere jugar en los partidos importantes, pero hay otros también. Y tenemos 18, 19 jugadores”, cerró.

Julián Álvarez y su futuro

Más adelante, el futbolista de 24 años calmó las aguas: “Escuché sus palabras, no tengo mucho para decir, solamente que nunca dije nada malo, siempre dije que estoy muy cómodo y muy contento en el club. Simplemente hice un análisis de la temporada que pasó y una proyección de lo que puede ser lo que viene”.

Julián Álvarez continuó en la misma sintonía este viernes: “Por ahí es más lo que se dice por los medios. Ya aclaré lo que quise decir. En estos días voy a descansar, estar tranquilo en familia. Estoy muy contento y feliz en el City. Confiaron en mí desde el primer día, estoy agradecido”.

Por otro lado, expresó que se mantiene en su postura de haber querido ser parte de la selección argentina en estos Juegos Olímpicos: “No me arrepiento, era algo que quería, tomé la decisión y el cuerpo técnico confió en mí. Estoy muy agradecido a Javier (Mascherano) y a todo el cuerpo técnico por la oportunidad”. “Estoy con bronca por no poder darle al equipo lo que nos faltó: el gol. Pero estoy orgulloso porque nos entregamos hasta el final, creamos un montón de situaciones, fuimos de menos a más en el torneo. Nos quedamos con eso. Hay presente y futuro en la Selección”, añadió.

Álvarez declaró que hicieron un “gran partido” y se marchan de los JJOO, a pesar de merecer “un poco más”. “Ganar hoy era un envión anímico para el grupo. Estar en semifinales era un pasito más para estar en la final, pero no se pudo. Estos partidos se definen por detalles. Lo único que tengo para decir es que estoy orgulloso del equipo”, se sinceró tras caer 1-0 por el gol de Jean-Philippe Mateta.

Compacto Argentina-Francia