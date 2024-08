La contundente advertencia de Julián Alvarez sobre su futuro y su mensaje ante el posible regreso de Marcelo Gallardo a River

Julián Álvarez y su futuro

Julián Álvarez, delantero del Manchester City y de la Selección Argentina de Fútbol Olímpico, aseguró que solo tomará decisiones sobre su futuro una vez concluyan los Juegos Olímpicos que está disputando junto al seleccionado Sub 23 en París. “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”, declaró en sendas entrevistas con DSports Radio y TyC Sports.

El ex River, quien la temporada pasada fue uno de los jugadores con más minutos en la Premier League, también expresó su descontento por no haber participado o haber tenido poco rodaje en duelos decisivos, como en la Champions League. “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”, señaló, dejando abierta la posibilidad de una eventual salida del Manchester City. Por el momento, el club que más avanzó fue el Atlético de Madrid, y en las últimas horas en el Colchonero transmitieron optimismo. No obstante, la compra del punta, de 24 años, implicaría una inversión cercana a los 100 millones de dólares.

Además, el delantero, que acumula 17 vueltas olímpicas en su carrera, opinó sobre la posible vuelta del técnico Marcelo Gallardo, el técnico que lo terminó de moldear, al fútbol argentino. “Como hincha, siempre quiero que a River le vaya bien. Ojalá que Marcelo llegue al club y le vaya bien. Si se da, obviamente muy contento por la historia que tiene con el club. Esperemos que venga con todas las energías para que ponga a River donde tiene que estar”, comentó.

Solamente con un empate frente a Ucrania, Argentina se asegura su pase a los cuartos de final del evento olímpico, donde comparte grupo con Irak y Marruecos. A pesar de tener solamente tres unidades, se encuentra primero por diferencia de gol.

El equipo nacional no comenzó de la mejor manera el torneo, fue derrota por 2-1 ante Marruecos en un encuentro con muchas polémicas. En la segunda jornada frente a Irak, la selección argentina dejó atrás el mal momento que pasó frente a los africanos, donde el partido se vio suspendido casi dos horas por la invasión de hinchas marroquíes. Mostró buen fútbol con una contundente victoria por 3-1, con goles de Thiago Almada, Luciano Gondou y Ezequiel Fernández para cerrar el resultado.

Por otro lado, los ucranianos también tuvieron un flojo debut ante Irak, donde cayeron por 2-1 con un desempeño modesto, pero en la jornada anterior dieron la sorpresa al vencer a Marruecos. En el minuto 98 del tiempo añadido, apareció Ihor Krasnopir para darle la victoria y renovar sus esperanzas de avanzar a los cuartos de final.

Javier Mascherano ya tiene en mente una formación para la prueba de fuego contra Ucrania por los Juegos Olímpicos de París 2024 es: Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marco Di Cesare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Giuliano Simeone, Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Thiago Almada, Julián Álvarez, Luciano Gondou.

EL CUADRO DEL FÚTBOL MASCULINO EN LOS JJOO