La concluyente respuesta de Pep Guardiola a Julián Álvarez tras las declaraciones del argentino poniendo en duda su futuro en el Manchester City

La caricia de Pep al ex River, ¿la relación quedará lesionada? (REUTERS/Hannah Mckay)

Julián Álvarez, delantero del Manchester City y figura de la selección argentina Sub 23, ha puesto en pausa cualquier decisión sobre su futuro profesional hasta la conclusión de su participación en París 2024. En declaraciones a DSports Radio y TyC Sports, Álvarez afirmó: “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que deseo”.

Álvarez, quien el pasado año fue uno de los jugadores con más minutos en la Premier League, expresó su descontento por la falta de oportunidades en encuentros cruciales, como los de la Champions League. “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”, planteó la Araña, de 24 años.

Los números marcan que el punta, bicampeón de América y ganador del Mundial con la Albiceleste, disputó 52 encuentros con los Ciudadanos en la temporada que finalizó, con 17 goles convertidos. No obstante, la acción disminuyó en los choques mata-mata en la Liga de Campeones. Encima, el interés del Atlético de Madrid toma cuerpo con el correr de los días. El club español ha mostrado un considerable optimismo en las últimas horas acerca de cerrar un acuerdo con Álvarez. Sin embargo, la adquisición del delantero, de 24 años, representaría una inversión cercana a los 100 millones de dólares (aproximadamente 93 millones de euros).

Sus declaraciones rebotaron en Gran Bretaña y en la pretemporada del primer equipo que se lleva a cabo en Estados Unidos, donde el City se probará ante Barcelona este miércoles. Allí, Pep Guardiola, quien autorizó su participación en París 2024, recogió el guante.

Julián Álvarez y su futuro

“Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer”, soltó el entrenador, que luego agregó: “Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki (Begiristain, director deportivo del equipo) y veremos qué pasa…”.

“Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que dijo que lo pensará, veremos qué pasa. Sé que quiere jugar en los partidos importantes, pero hay otros también. Y tenemos 18, 19 jugadores”, señaló el ex coach del Barsa, en declaraciones compartidas por Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases.

Aún sin darle todo el rodaje que el punta desea (compite por el rol de centrodelantero con Erling Haaland), Guardiola siempre fue muy elogioso con la Araña. “Julián Álvarez es tan joven, ¡qué contratación hemos hecho, qué contratación ha hecho el club en Argentina! lo tiene todo, la lucha, los goles y las asistencias. Y es un hombre increíblemente encantador. Jugar detrás de Haaland lo convierte en una amenaza increíble. Estoy muy feliz por él porque se lo merece”, lo endulzó, por ejemplo, a fines de 2023.

¿Modificará en algo el vínculo este ida y vuelta mediático? ¿El delantero seguirá en Inglaterra o pasará a jugar bajo la tutela de Diego Simeone? Por lo pronto, otros dos clubes de la Premier League amenazan con anotarse en la puja: el Arsenal y el Chelsea de Enzo Fernández.