La respuesta de Julián Álvarez a Pep Guardiola tras la polémica por las declaraciones sobre su futuro en el City: “No hice nada malo”

Julian Alvarez hablo tras la victoria argentina ante Ucrania

Julián Álvarez cumplió su primer objetivo como uno de los referentes de la selección argentina Sub 23, que avanzó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos tras superar 2-0 a Ucrania y quedar segundo en el Grupo B. A pesar de que aún no consiguió anotar un gol en la competencia, disputó como titular los tres encuentros, y desplegó su habitual movilidad y presión. En este último pleito, contó con chances para convertir, pero el arco se mantuvo cerrado.

A pesar de estar enfocado en lo que sucede en París, la Araña, de 24 años, debió responder sobre la polémica en la que se vio envuelto respecto de su futuro en el Manchester City. “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que deseo”, había declarado ayer, en medio del interés del Atlético de Madrid -el equipo que más avanzó-, el Arsenal y el Chelsea por conseguir sus servicios.

Incluso, subrayó: “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”. Esas palabras tienen vinculación con que el pasado año fue uno de los jugadores con más minutos en la Premier League, pero no tuvo las mismas oportunidades en encuentros cruciales, como los de la Champions.

Compacto de Argentina-Ucrania en los Juegos Olímpicos

Enterado de los dichos de su pupilo, Pep Guardiola le respondió desde Estados Unidos, donde el City desarrolla su pretemporada y este miércoles jugará un amistoso frente al Barcelona. “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki (Begiristain, director deportivo del equipo) y veremos qué pasa…”, aguijoneó el DT.

“Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que dijo que lo pensará, veremos qué pasa. Sé que quiere jugar en los partidos importantes, pero hay otros también. Y tenemos 18, 19 jugadores”, completó.

Pues bien, ante el revuelo, Álvarez buscó darle un cierre a la controversia aún en el campo de juego donde defendió a la Albiceleste. “Escuché sus palabras, no tengo mucho para decir, solamente que nunca dije nada malo, siempre dije que estoy muy cómodo y muy contento en el club. Simplemente hice un análisis de la temporada que pasó y una proyección de lo que puede ser lo que viene. Simplemente eso es a lo que me referí con lo del momento de pensar, como lo hago todos los años, como lo hacemos siempre. Sólo eso”, planteó en diálogo con la TV Pública.

“No dije nada malo yo, así que no tengo nada que decir. Dije más que nada que tengo que pensarlo como hago siempre. Todo el tiempo digo que estoy cómodo en el City, es un gran club, así que no dije nada malo”, agregó en charla con TyC Sports.

¿Habrá margen para dar por cerrado el ida y vuelta y recuperar la armonía interna? A pesar de que siempre estuvo por detrás de Erling Haaland en la consideración del coach, Pep supo bañarlo en elogios en continuado. Y lo utilizó en diferentes roles, incluso casi como enganche, detrás del noruego.

En tanto, el Atlético de Madrid continúa al acecho, aunque debería invertir 90 millones de euros (cerca de USD 100 millones) para quedarse con su ficha.