Tras la polémica con la argelina Imane Khelif, debutó en París 2024 la otra boxeadora suspendida por la IBA

La pelea de Lin Yu-ting en los Juegos Olimpicos

Luego del debate mundial que se abrió en la jornada del jueves de los Juegos Olímpicos de París con la presentación de la argelina Imane Khelif, la agenda del viernes contempló otra presentación en el boxeo que está enmarcada en el mismo contexto: la taiwanesa Lin Yu-ting venció 5-0 en el North Paris Arena a la uzbeka Sitora Turdibekova (22 años) en el inicio de la divisional hasta 57 kilos.

La peleadora de 28 años arribó a París 2024 con el mismo paraguas de dudas que la argelina, ya que fue suspendida por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), pero recibió el visto bueno del Comité Olímpico Internacional para ser parte de este evento.

Ganó las tres rondas para los cinco jueces que estuvieron siguiendo el combate inicial, aunque sólo la húngara Veronika Szucs le dio un round perdido. Con cuatro 30-27 y un 29-28, se quedó el pase a los cuartos de final que afrontará el próximo domingo 4 de agosto ante la búlgara Svetlana Staneva o la irlandesa Michaela Walsh (desde las 6 de la mañana de Argentina).

Mientras las dudas sobre las presencias de Khelif y Yu-ting crecían en los Juegos Olímpicos, la IBA decidió salir a informar los motivos de la prohibición que pesa sobre ambas pugilistas en ese organismo: “El 24 de marzo de 2023, la IBA descalificó a las atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Nueva Delhi 2023. Esta descalificación se debió a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se establece en el Reglamento de la IBA. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de imparcialidad y la máxima integridad de la competencia”.

Yu Ting Lin se clasificó a cuartos de final (Foto: Reutes/Peter Cziborra)

En el organismo detallaron que las atletas “no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales”. Y aseguraron: “Esta prueba indicó de manera concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

Volverá a presentarse el próximo domingo (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Aunque el COI informó a los periodistas en su sitio interno que a la peleadora asiática “se le quitó su medalla de bronce después de no cumplir los requisitos de elegibilidad basados en los resultados de una prueba bioquímica”, también aclaró por qué le abrió las puertas de la cita olímpica: “Todas las personas tienen derecho a practicar deporte sin discriminación”. Hay que destacar que las reglas en esta disciplina a nivel olímpico corren por cuenta de la Unidad de Boxeo de París 2024 y la IBA no tiene injerencia, ya que fue separada de la organización “debido a cuestiones de gobernanza y a una serie de escándalos relacionados con los jueces”, según detalló el The Guardian.

Hay que recordar que tanto la argelina como Ling Yu-ting estuvieron en el boxeo de Tokio 2020. La taiwanesa perdió en su estreno contra la filipina Nesthy Alcayde Petecio, quien terminaría alzando la medalla de plata en la divisional del peso pluma.

El tema en torno a ambas pugilistas estalló cuando fueron eliminadas del Campeonato Mundial que organizó la IBA en Nueva Delhi en marzo del 2023. Khelif no pudo disputar la final de su divisional y Yu-ting, que perdió en semifinales contra la uzbeka Karina Ibragimova, fue despojada de las medallas de bronce de aquel certamen.

La uzbeka Sitora Turdibekova de 22 años perdió los cinco rounds para los jueces (Foto: Reuters/Peter Cziborra)