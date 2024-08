Crece el escándalo en Brasil por la denuncia de la atleta que fue echada de los Juegos Olímpicos tras escaparse para ver a su pareja

Ana Carolina Vieira fue expulsada de la Villa Olímpica (Grosby)

Una de las principales novelas de estos Juegos Olímpicos de París 2024 sumó un nuevo capítulo. La nadadora brasileña Ana Carolina Vieira ha denunciado que fue víctima de acoso dentro de su equipo y se siente “indefensa” tras su expulsión de la competencia. En un vídeo difundido en sus redes sociales, la atleta se defendió afirmando que no tuvo ninguna mala conducta y reveló haber denunciado anteriormente el acoso ante el Comité Olímpico Brasileño (COB), sin obtener respuesta.

La nadadora, quien actualmente se encuentra en Portugal, compartió su angustia y promesas de revelar todos los detalles junto a su abogado. “Voy a decirlo todo, hablar con mis abogados, todo está bien. Prometo decirlo todo. Estoy dentro, estoy triste, nerviosa, no lo sé. Pero mi corazón está en paz,” manifestó en declaraciones reproducidas por Globo Esporte.

El Comité Olímpico Brasileño (COB) refutó las afirmaciones de Vieira, asegurando que no hay denuncias pendientes de acoso en su federación. En un comunicado, el COB detalló que la expulsión de la nadadora y su compañero Gabriel Santos se debió a una salida no autorizada de la Villa Olímpica y una conducta agresiva e irrespetuosa por parte de Vieira durante una discusión técnica sobre el equipo de relevos.

“Durante la salida de la nadadora Ana Carolina Vieira de la delegación, las acciones del COB estuvieron guiadas por el respeto, la atención y el cuidado hacia la atleta debido al delicado momento que atravesaba,” afirmó el COB.

Vieira narró en sus redes sociales que tras su expulsión, se le impidió inicialmente contactar a un psiquiatra y estuvo acompañada en todo momento por una asistente, circunstancia que la dejó visiblemente afectada. “Probaré todo que no tuve ninguna mala conducta. Cuando salí de la habitación, mi cara estaba en todas las páginas posibles. No pude comunicarme con nadie. No podía estar solo en ningún momento,” relató Vieira.

Desde el COB defendieron que la deportista tuvo acceso irrestricto a alimentación e hidratación y que incluso pudo comunicarse con su madre antes de abandonar la delegación, refutando la afirmación de Vieira de que salió sin sus pertenencias y en condiciones inadecuadas.

La controversia se exacerbó durante una discusión técnica en la cual, según Gustavo Otsuka, jefe de la selección brasileña de natación, Vieira reaccionó agresivamente a un cambio en el equipo de relevos. “La única forma en que abordamos la agresividad fue durante las conversaciones sobre cambios en el relevo,” dijo Otsuka a Estadão.

La nadadora brasileña dejó en claro en sus declaraciones que, tras su salida de la Villa Olímpica en París, llegó a Portugal y planea regresar a Brasil haciendo escala en Recife antes de dirigirse a São Paulo. Afirmó sentirse desamparada, sin acceso a sus pertenencias y sin haber podido comunicarse adecuadamente con sus seres queridos.

El Comité Olímpico reiteró que no hará comentarios adicionales sobre las denuncias de acoso debido a su naturaleza confidencial y que estas se encuentran bajo investigación del sector de cumplimiento de la entidad. A pesar de esta postura, la COB subrayó en su comunicado la inexistencia de denuncias pendientes sobre miembros de la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos (CBDA).

Ana Carolina Vieira fue expulsada por el COB de los Juegos Olímpicos de París 2024 (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El comunicado del Comité Olímpico Brasileño:

Durante la salida de la nadadora Ana Carolina Vieira de la delegación, las acciones del Comité Olímpico Brasileño (COB) estuvieron guiadas, como es habitual, por el respeto, la atención y el cuidado hacia la atleta debido al delicado momento que atravesaba.

Durante todo el proceso, Ana Carolina Vieira estuvo acompañada por el Oficial de Salvaguardia y líder de Deporte Seguro de la Misión de Brasil en París, quien brindó apoyo. La deportista habló con su madre, con la psicóloga de la delegación, hizo las maletas y tuvo acceso irrestricto a alimentación e hidratación antes de dirigirse al aeropuerto.

Los hechos que hayan sido comunicados por el deportista a través de los canales de atención y soporte del COB no tienen relación con lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de París. Por lo tanto, no serán objeto de comentarios por parte del Comité Olímpico Brasileño, principalmente porque tales denuncias son confidenciales y dependen de la investigación del área, que actúa con total autonomía en relación con el ejecutivo de la COB.

Se puede informar, sin embargo, que no existen denuncias pendientes respecto de deportistas o miembros del cuerpo técnico de natación vinculados al CBDA.

La COB reitera que el respeto entre todas las personas que trabajan en sus Misiones es un valor fundamental que guía nuestro actuar. Además, la COB cree que siempre se debe garantizar la acogida y el cuidado de todas las personas que integran la Misión, independientemente de los actos realizados y las sanciones aplicadas.