Tras la charla con Riquelme, Diego Martínez sorprendió con el once de Boca para recibir a Banfield: esquema ofensivo y debut de un refuerzo

Los efectos de la intensa charla que Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors, tuvo con los jugadores y el cuerpo técnico después del empate sin goles ante Instituto ya empiezan a verse reflejados en la renovación de la formación del equipo. Este miércoles desde las 20:30, en el partido contra Banfield en La Bombonera por el postergado de la fecha 7, se espera una alineación con significativos cambios en sus nombres y esquemas tácticos, según se desprendió de la última práctica en Ezeiza.

El presidente xeneize, conocido por su exigencia y compromiso con el club, expresó con firmeza que “se terminó la pretemporada” y exigió una mejora visible en el rendimiento del equipo. Este llamado a la acción parece haber influido en las decisiones del entrenador Diego Martínez, quien sorprendió con la nueva alineación.

Uno de los movimientos más sobresalientes es la inclusión como titular de Agustín Martegani, un jugador que apenas tiene dos entrenamientos con el plantel tras su reciente incorporación desde San Lorenzo. La rapidez con la que se integra a Martegani destaca una estrategia de Martínez para inyectar nueva energía al equipo.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 32 - Second Leg - Boca Juniors v Independiente del Valle - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - July 24, 2024 Boca Juniors coach Diego Martinez REUTERS/Cristina Sille

Otra decisión significativa es el regreso de Exequiel Zeballos al once inicial. El Changuito hará su aparición acompañado por los delanteros Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Zeballos ya venía siendo probado en varias prácticas, pero no alcanzó la titularidad en los últimos encuentros. Las bajas de esta nueva formación serán Brian Aguirre y Julián Ceballos, quienes han sido figuras constantes tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga Profesional. Aguirre, en particular, no logró adaptarse completamente a su rol en el medio campo derecho.

La reestructuración en Boca también incluye el regreso de Luis Advíncula al lateral derecho, ocupando el lugar de Lautaro Di Lollo. El defensor peruano, quien jugó en la Copa Sudamericana a pesar de tener molestias físicas, será un refuerzo clave en la defensa del equipo.

De esta manera, la alineación que probó Martínez para el duelo contra Banfield formó con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Gary Medel, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Guillermo Pol Fernández, Tomás Belmonte, Agustín Martegani; Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. De esta manera, habrá un cambio táctico que mutará del 4-4-2 al 4-3-3 más ofensivo.

Además de los cambios de nombres y tácticas, hay una presión palpable en el ambiente, con el equipo ocupando el puesto 19 de la tabla de posiciones. La necesidad de una victoria se vuelve más urgente y no solo este miércoles ante Banfield, sino también en el duelo del próximo domingo, de vuelta en casa, ante Barracas Central desde las 17:30, por la jornada 9.