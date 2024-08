Mac Allister explicó cómo funciona el método del “escaneo” que cambió su carrera y reveló las bromas en Liverpool por culpa de “papá” Klopp

Alexis Mac Allister cuenta por qué decían que Klopp era su "papi"

Alexis Mac Allister brindó una entrevista a Clank! en la que se refirió a varios temas vinculados a la reciente conquista con la selección argentina en Estados Unidos. El pampeano de 25 años cosechó en Miami su tercer título con la Albiceleste, ya que no había estado presente en la Copa América 2021 y sí en la Finalissima 2022 y Mundial 2022. Sin embargo, dos perlitas referidas a entrenadores que lo dirigieron recientemente fueron focos de atención principales.

Con el alemán Jürgen Klopp generó un vínculo tan estrecho que llegó a generar celos entre sus compañeros: “Tengo una relación increíble la verdad. Siempre me trató con mucho cariño y respeto. Hasta me tengo que bancar que me digan que soy hijo suyo. Al menos ahora que se fue tengo un problema menos”. Con una sonrisa en su rostro recordando las cargadas de sus compañeros, completó: “Algunos son celosos, viste cómo son. ‘Ah, sí, tu papá, tu papá’. Pero sí, lo admiro y tengo una gran relación con él”.

Por otra parte, confesó: “Klopp me escribió después de la final (con Colombia). Hablábamos mucho, intercambiábamos opiniones. Yo estoy agradecido porque me dio la posibilidad de jugar en uno de los mejores clubes del mundo, me abrió las puertas y desde el primer minuto me defendió y ayudó. Recuerdo que en los primeros partidos me tuvo que poner de 5 porque no había otro y he recibido críticas, pero él salió a defenderme”.

Alexis Mac Allister habla de los "escaneos" que aprendió con De Zerbi

Antes de dar el salto al Liverpool de Klopp, Mac Allister se destacó en el Brighton de Roberto De Zerbi, quien con algunos detalles lo pulió para ser mejor futbolista. Sobre los secretos que le dio el estratega italiano para potenciarse, precisó: “Es muy importante siempre saber qué tan cerca o qué tan lejos está el rival. Para eso, necesitás el famoso ‘escaneo’. Esa es una de las partes más difíciles pero importantes del fútbol. Si vos antes de recibir la pelota sabés qué tan lejos están los rivales o tus compañeros, ahí ya ganaste una parte muy importante del fútbol”.

Mac Allister subrayó que esa faceta la mejoró junto a De Zerbi: “Era una persona que hacía mucho hincapié en eso y durante mi tiempo con él lo mejoré”.

¿Cómo se entrena ese método? “Cuello, perfiles para recibir la pelota, para qué lado. Después es todo cuello. Mirar antes todo el tiempo. Es un movimiento tan simple que vos decís ‘¿por qué no lo hacés?’, pero con todo lo que vivís en el partido se te complica o te olvidás. Cuando me doy cuenta que no juego bien, siento que hay un factor común que es que no escaneé lo suficiente y no sabía cómo resolver”, explicó.

Respecto a los trabajos de De Zerbi, que hoy dirige al Olympique de Marsella, puntualizó: “Cómo estar perfilado, con qué pierna recibir... De Zerbi hablaba mucho. También de a qué pie le doy el pase a mis compañeros. Si viene del lado derecho, yo le doy la pelota del lado izquierdo para que él pueda controlar y tener lejos al rival. Son pequeños detalles que terminan haciendo la diferencia”.