El video de la emotiva reacción de Lionel Messi en el gol que le dio la Copa América a Argentina

La Reacción De Messi En El Gol De Lautaro Martínez Que Le Dio El Triunfo A Argentina Ante Colombia En La Copa América

Faltaban 9 minutos y el marcador no se movía. La posible llegada de los penales imponía una carga de tensión más elevada en el Hard Rock Stadium. Y él seguía las acciones de sus compañeros del otro lado de la línea de cal, pero con la misma concentración que habitualmente mantiene dentro de la cancha. Para esas alturas, el mejor jugador de la historia ya había desparramados sus lágrimas desconsoladas por la lesión que había sufrido en el segundo tiempo, cuando su robillo le dijo basta.

El capitán le prestó por unos instantes la cinta a Ángel Di María, quien tuvo se merecida despedida con un título histórico. Mientras tanto, el choque con Colombia se mantenía igualado y todo presuponía que La Scaloneta tendría que recurrir, una vez más, a la magia del Dibu Martínez desde los doce pasos. Sin embargo, los cambios que realizó el estratega de Pujato dieron resultados. Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez fueron los intérpretes de la conquista que selló el 1 a 0 a favor de la Argentina y convirtió al combinado Albiceleste en el máximo ganador de la Copa América.

Cuando el ex volante de Boca y PSG recuperó en la mitad del campo de juego y se asoció con el Toro, Lionel Messi sabía que algo iba a suceder. El bahiense volvió a descargar para la figura de la Roma, quien de primera trianguló con el talentoso mediocampista surgido de Rosario Central. Con su pie de terciopelo, el hombre del Tottenham Hotspur habilitó al ex Racing y el goleador no falló: con un violento remate le rompió el arco a Camilo Vargas para que la gloria vuelva a teñirse de celeste y blanco.

Copa América 2024 - Argentina Colombia - Gol de argentina

De pie, sostenido por un parante en el banco de los suplentes, con la dificultad para caminar por la impactante lesión que había sufrido en sus intervenciones ofensivas, la leyenda rosarina no pudo contener su impulso y de inmediato se fue a abrazar con todos los integrantes del cuerpo técnico y sus compañeros. El primero de ellos fue Marito Di Stéfano, el entrañable utilero del plantel. El gol fue para todos los argentinos; pero en especial para él. En el ocaso de su carrera, el fútbol volvió a darle a Leo todo lo que se merecía durante sus años de plenitud. Después de tanta angustia, tantas decepciones y tantas críticas injustificadas por parte de un sector exitista, Messi volvió a festejar con la camiseta que mejor luce. La de su país.

Aunque casi no podía caminar por la inflamación del tobillo derecho, Leo se mostró sonriente, celebrando con sus compañeros y cuando los festejos estaban lejos de disiparse se sacó una foto familiar, con todos aquellos que lo acompañaron, en pleno escenario de celebración. Fue el propio Messi quien, incluso, subió un posteo en sus redes dedicado a los suyos, los íntimos: “Familia, gracias por estar siempre”.

Las imágenes exclusivas desde el campo de juego que compartió la Conmebol en sus redes sociales mostraron también una escena íntima del futbolista de 37 años con sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) y sus sobrinos con una perlita: Mateo le reclamó la medalla de campeón.

Otra de las escenas fue el beso que se regaló con su esposa Antonela Roccuzzo en una nueva celebración con Argentina. “Campeones de América. ¡Vamos Argentina!”, posteó ella en sus redes junto con dos fotos: la primera con los cinco integrantes de la familia y la otra de Leo hablando con sus tres hijos.

Si bien Messi omitió dar declaraciones tras el juego, sí repartió un mensaje en su perfil oficial de Instagram. “Una más...”, escribió abrazado a las dos copas, la que alzó en Brasil 2021 y la que acababa de levantar en el Hard Rock Stadium de Miami. Esta es la sexta corona en diez finales disputadas con la selección argentina tras haber ganado la Copa del Mundo Sub 20 2005, los Juegos Olímpicos del 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.