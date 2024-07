Darwin Núñez, otros 10 futbolistas y un dirigente: quiénes serían los informados por Conmebol tras los incidentes con Colombia

Compilado de los incidentes entre Colombia y Uruguay al final del partido

Colombia superó por 1 a 0 a Uruguay gracias a un tanto del mediocampista Jefferson Lerma y clasificó a la final de la Copa América luego de 23 años. Sin embargo, la alegría se vio opacada por lo sucedido una vez finalizado el encuentro. Tras el pitazo final del árbitro mexicano César Ramos y una escaramuza entre los futbolistas de ambos planteles en el campo de juego, la temperatura se elevó en las tribunas con una verdadera batalla campal, en la que se vieron implicados varios integrantes de la Celeste de Marcelo Bielsa.

Ante este escenario, la Conmebol tomó cartas en el asunto y advirtió que informó a algunos de los integrantes de la delegación charrúa. “Ante los actos de violencia ocurridos al térino del partido entre las selecciones de Uruguay y Colombia, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol ha decidido abrir un expediente para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados”, informó el ente encargado de regular este deporte en la región sudamericana.

Los deportistas en cuestión serían Matías Viña, Santiago Mele, Darwin Núñez, Josema Giménez, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur y Sebastián Cáceres.

No obstante, pese a la apertura del expediente disciplinario, los jugadores podrán participar en el partido por el tercer puesto ante Canadá (el sábado en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte) dado que no se impuso ninguna medida cautelar inmediata. De esta manera, si son sancionados, las medidas aplicarán en los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

Por otra parte, también figura un directivo involucrado: Marcelo García, presidente del Consejo Único Juvenil de la AUF. Aunque no era parte de la delegación oficial, García estaba presente en el palco como invitado. El dirigente ya se dirige a Montevideo para preparar su defensa.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene hasta el 17 de julio para responder a la denuncia y presentar pruebas que puedan mitigar posibles sanciones para los jugadores y el directivo.

En su comunicado, la Conmebol también esbozó que “en víspera de la final de nuestra Copa América queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol, en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio en una final vista por cientos de millones de espectadores en todo el mundo”.

“Es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión, convierta la pasión en violencia. Por lo tanto, no se tolerará ninguna actitud que transgreda la competencia deportiva y el espectáculo más lindo del mundo que pertenece a toda la familia”, concluyó.

Colombia, por su parte, se focaliza en la final del torneo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán su segunda estrella en la Copa América: su primera fue en 2001, en la edición que ganó de local y que venció 1-0 a México en la definición. Enfrente tendrá al vigente campeón, Argentina, que llegó al último partido luego de superar 2-0 a Canadá. El gran duelo se disputará el domingo a las 21 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

