Una baja importante y un futbolista en duda: cómo llega Colombia a la final de la Copa América contra Argentina

Richard Rios abandonó el terreno de juego tras una lesión en el último partido (AFP)

Colombia alcanzó la final de la Copa América después de protagonizar un vibrante enfrentamiento que terminó con la victoria por 1-0 sobre el conjunto uruguayo. Un triunfo que lo depositará el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de Miami para jugar el último encuentro de la competencia ante la Selección Argentina. Sin embargo, Néstor Lorenzo tendrá que trabajar de cara a ese enfrentamiento sabiendo que cuenta con una baja importante y un futbolista en duda.

El único gol del partido contra la selección uruguaya llegó de la cabeza de Jefferson Lerma a los 39 minutos del primer tiempo. No obstante, el partido no fue un camino de rosas para Colombia. El panorama se complicó notablemente cuando Daniel Muñoz vio la segunda tarjeta amarilla apenas al finalizar el primer tiempo.

El defensor se había ganado la primera amonestación por una entrada innecesaria a Maximiliano Araujo a los 30 minutos. La segunda, esta vez por un codazo a Manuel Ugarte, fue aún más costosa, dejando a su equipo con diez jugadores para el resto del enfrentamiento y fuera de la final.

“Hablamos mucho en el entretiempo de multiplicar los esfuerzos. A veces diez pueden hacer el esfuerzo de doce, no de once, sino de doce, y los muchachos se mataron. Dani está un poco caído (de ánimo) porque es un león y lo traicionó la emocionalidad. Le di un abrazo y le dije: ‘sin vos no estaríamos aquí’, reconoció Lorenzo en rueda de prensa.

Daniel Muñoz fue expulsado en el último partido contra Uruguay (Getty)

Otro golpe duro para el conjunto colombiano fue la lesión de Richard Ríos. A los 15 minutos del segundo tiempo, el mediocampista sufrió un pisotón en la rodilla izquierda y tuvo que ser reemplazado en camilla. El ingreso de Mateus Uribe trató de compensar la ausencia de Ríos, pero esta sustitución no evitó que la preocupación se instalara en el cuerpo técnico y en los aficionados. Otro de los posibles reemplazantes sería Kevin Castaño.

“Creo que Richard Ríos tiene un golpe fuerte, no es nada muscular. Veremos cómo evoluciona, tenemos poco tiempo, pero esperamos que evolucione bien. Tuvo un raspón en toda la pierna con dolor”, detalló Lorenzo sembrando esperanzas en los fanáticos colombianos de que pueda estar en el último partido.

A pesar de estas adversidades, Colombia mostró una notable capacidad de resistencia y disciplina táctica. Con diez jugadores en el campo por más de medio tiempo, lograron mantener la ventaja obtenida en la primera mitad. El trabajo defensivo impecable permitió a los de Néstor Lorenzo aguantar el marcador y sellar su pase a la final.

La expulsión de Muñoz y la posible baja de Ríos por lesión plantean un desafío considerable para el entrenador Néstor Lorenzo, quien deberá reconfigurar su alineación para enfrentarse a Argentina, un equipo que ha demostrado ser sólido durante la competencia al recibir tan solo un gol en los cinco duelos que disputó. El único, ante Ecuador en cuartos de final.

Los cambios forzados por estas bajas no solo afectarían la defensa y el mediocampo, sino también el equilibrio general del equipo.

Del lado albiceleste, Lionel Scaloni contará con sus figuras principales, siendo la única duda si Ángel Di María empieza desde el arranque en lo que será su última participación con la camiseta Argentina. Lionel Messi, en tanto, ya estaría totalmente recuperado de su última lesión en el aductor derecho.

El panorama para Colombia en la final pinta complicado, pero no imposible. La mentalidad mostrada por el equipo contra Uruguay es la clave para enfrentar a la campeona del mundo. El encuentro decisivo contra Argentina se perfila como un duelo apasionante ya que además de la Copa y sus millones, entregará un boleto a la Finalissima en donde el ganador podría enfrentarse a Inglaterra o España.