La contundente autocrítica de Mbappé tras la eliminación de Francia en la Eurocopa: “Fue un fracaso”

Kylian Mbappé no pudo lucirse en esta Eurocopa (EFE/Alberto Estévez)

Kylian Mbappé habló con la prensa luego de la eliminación de Francia ante España en las semifinales de la Eurocopa, aceptó la derrota e hizo una contundente autocrítica sobre su desempeño a lo largo del certamen. “Tenía la ambición de ser campeón y de hacer un buen torneo; no hice ninguna de las dos cosas”, sentenció y completó: “La competición, para mí, fue un fracaso”.

El capitán del combinado Le Blue redondeó una actuación discreta en los cinco partidos que disputó. En los 464 minutos que estuvo en cancha, apenas hizo un gol -de penal, ante Polonia en la fase de grupos- y registró una asistencia -en el duelo de este martes frente a la Roja, al lanzar un centro preciso para que Randal Kolo Muani convirtiera de cabeza-, además de haber elaborado la jugada que terminó en el único tanto del triunfo contra Austria, concretado por Maximilian Wöber en contra.

Tampoco pudo brillar hoy en el choque con los ibéricos en el Allianz Arena de Múnich, especialmente en el complemento, donde le costó destacarse ante una defensa rival ordenada. “España jugó mejor que nosotros. No sé si a nosotros nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Empezamos bien, metiendo el primer gol, pero quizás inconscientemente retrocedimos. Después nos marcaron dos goles rápidos y se puso muy difícil. Al final, el fútbol es eso, si no marcás cuando tenés situaciones y no metés goles, te vas a casa”, se sinceró.

El torneo de Mbappé estuvo marcado por la fractura en la nariz que sufrió en el debut, aunque él consideró que eso no fue una excusa para justificar su falta de protagonismo: “La competición, para mí, fue un fracaso. Tenía la ambición de ser campeón y de hacer una buena Eurocopa; no hice ninguna de las dos cosas. Es una decepción”.

No obstante, el delantero evidenció muestras de dolor en varias ocasiones y lució molesto con la máscara de protección, que este martes no usó. Al respecto, contó que fue por decisión suya tras consultarlo con un médico. “No me arrepiento. No podía ver bien con eso”, dijo.

El capitán francés se lamenta mientras de fondo celebra la figura del encuentro, Lamine Yamal (Reuters/Annegret Hilse)

“Así es el fútbol. Hay que seguir adelante. Ha sido un año largo y me voy de vacaciones para descansar, que me vendrá muy bien. No tuve ningún problema físico o psicológico. No se puede complicar demasiado el fútbol. O estás bien o no estás bien. No estuve bien y nos vamos a casa, así de simple. Tengo que descansar. Después de eso, me voy a por una nueva vida”, concluyó el flamante jugador del Real Madrid que será presentado en el Merengue próximamente.

Otro que no puso reparos a la derrota fue el entrenador galo, Didier Deschamps. “No hemos hecho un gran partido, la verdad. Y España ha sabido dominarlo. No conseguimos ser tan verticales como me habría gustado, pero lo hemos intentado hasta el final. Mis jugadores lo han dado todo pero no todos han jugado al cien por cien de su capacidad por distintas razones. Han llegado muy lejos”, manifestó.

El DT dijo que él es el “responsable” único de la eliminación de Francia y habló sobre el torneo que completó Mbappé: “Kylian sufrió un traumatismo, como sabemos. Y aún así hemos llegado a la semifinal. No tuvo un partido tan bueno como suele hacerlo pero no busco excusas. Nos hemos enfrentado a una selección con mucha calidad.”, señaló.