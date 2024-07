El gesto de Cristiano Ronaldo después de la eliminación y el “pobre” puntaje a Kylian Mbappé: las perlitas de Francia-Portugal en la Eurocopa

Francia y Portugal animaron el cruce que puso a Kylian Mbappé frente a frente con Cristiano Ronaldo por los cuartos de final de la Eurocopa. El triunfo de los Galos en los penales tras empatar sin goles en los 120 minutos dejó muchas aristas relacionadas con los dos mejores exponentes de cada seleccionado porque Kiki salió reemplazado en la prórroga y CR7 alcanzó un récord negativo en su último torneo continental, según manifestó el protagonista en la previa al partido.

La cámara exclusiva de ESPN captó cada movimiento de Cristiano durante la tanda desde los doce pasos. Al comienzo, la exitosa ejecución de Ousmane Dembélé para los vigentes subcampeones del mundo empujó al luso a tomar una decisión para contagiar confianza en la delegación. Inmediatamente, inició la caminata hacia el punto señalado y equilibró el marcador con una sólida definición. En su regreso, aprovechó para alentar a sus compañeros en medio de la instancia definitoria.

Más adelante, no pudo ocultar su frustración cuando el disparo de João Félix se estrelló en el palo y se transformó en el único tiro de los ocho practicados en terminar fuera de la red. El Bicho se alejó de Francisco Conceição, a quien estaba abrazando, expresó su lamento y apretó los dientes para masticar bronca. Instantes después, llegó el momento del adiós.

El gol de Theo Hernández selló la eliminatoria en favor de Francia. Acto seguido, Cristiano Ronaldo se alejó del plantel, buscó estar solo y su primer gesto post-eliminación fue sacarse la cinta de capitán, algo que empieza a marcar el fin de un ciclo en la selección portuguesa. Luego, se acercó junto con el equipo a una de las tribunas del Volksparkstadion para agradecer el aliento a los fanáticos que llenaron las butacas del reducto de Hamburgo. “Sin duda, es mi última Eurocopa, claro que sí”, había manifestado antes del duelo en charla con la cadena de su país RTP.

La frustración de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado de la Eurocopa (REUTERS/Lisi Niesner)

Vale destacar, Cristiano es el máximo goleador en la historia de la Eurocopa con 14 goles en 30 partidos, pero se marcha de Alemania sin haber convertido tantos en una edición del certamen por primera vez en su carrera: acumuló 5 gritos en 2021; 3 en 2012 y 2016; 2 en 2004; y 1 en 2008. En la actual competición, con sede en el país teutón, solo contribuyó con una asistencia en el triunfo 3-0 ante Turquía por la fase de grupos.

En la otra vereda, Kylian Mbappé fue titular, pero tuvo un rendimiento muy bajo y fue reemplazado en el entretiempo de la prórroga. Cuando llegó al banco, el capitán se colocó hielo en la nariz, zona en la que sufrió una fractura y lo obliga a jugar con una máscara protectora en los partidos. Esto hacía creer que su salida tenía vinculación a eso, pero su entrenador, Didier Deschamps, lo ligó a un tema distinto: “No está en su mejor momento físico. Está muy cansado. Siempre ha sido muy honesto conmigo y con el vestuario”.

Más allá de estas aclaraciones, los diarios franceses no tuvieron contemplaciones frente al nivel mostrado por Mbappé dentro de la cancha. El más duro fue L’Équipe, que lo puntuó con un 2, siendo el peor calificado del equipo, y dio sus argumentos: “Mientras se supone que debe darle velocidad al juego, lo ha ralentizado. Tampoco ha sido asistido, pero es aún menos evidente encontrarlo ya que no pone la cabeza en absoluto y no se atreve a ir a los duelos. Aparte de un disparo bloqueado y otro demasiado débil, su balance es pobre”.

Kylian Mbappé se colocó hielo en la nariz después de ser reemplazado (REUTERS/Carmen Jaspersen)

En igual sintonía, Le Parisien elevó el número a un 3 (mismo puntaje que a Antoine Griezmann). Sobre el atacante de 25 años, precisaron: “Muy discreto, el capitán de los Bleus no logró encontrar el espacio para marcar la diferencia. A menudo lejos del área rival, no pareció tener las piernas para hacer más. Solo lanzó un centro peligroso frente al gol. Sus tiros a puerta fueron demasiado débiles para inquietar a Diogo Costa”.

Ahora, quedará saber si Kylian Mbappé podrá ponerse a punto desde lo físico para la semifinal de este martes en Múnich, contra España, que venció en primer turno a Alemania. Si vence al cuadro de Luis de la Fuente, se medirá el 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín al finalista que saldrá del lado antagónico del cuadro. Este sábado, Inglaterra-Suiza (13) y Países Bajos-Turquía (16) dirimirán su boleto a semis.