La entrevista inédita a Maradona en la que cuenta lo que pensó antes de patear el penal ante Italia en el Mundial de 1990

El video inédito de Maradona contando qué pensó antes de su penal ante Italia en 1990

El 3 de julio de 1990, la Selección Argentina se enfrentó a Italia, anfitrión del Mundial 1990, en las semifinales disputadas en el Estadio San Paolo de Nápoles. El partido finalizó 1-1 y se definió por penales, destacándose la actuación de Diego Armando Maradona y del arquero Sergio Goycochea. Goycochea atajó dos remates, incluyendo el decisivo de Aldo Serena, permitiendo así el pase a la final.

A 34 años de este hito de la Albiceleste salió a la luz un fragmento inédito de una entrevista al astro argentino con el canal de la FIFA, en el que brindó detalles de lo que se le cruzó por la cabeza antes de ejecutar su decisivo lanzamiento desde los doce pasos ante Walter Zenga.

Diego había fallado su tiro penal en los cuartos de final ante Yugoslavia, lo que le añadió un componente extra de presión en el crucial partido ante la Nazionale. “El penal más sufrido de mi vida porque yo había errado con Yugoslavia”, comenzó su relato el Diez en el video difundido por el periodista Alejandro Varsky, actual Director de Comunicaciones en FIFAPro.

“Pero me fui diciendo desde la mitad de la cancha ‘si lo errás sos un botón. Si lo errás sos un cagón, sos lo peor. No podés traicionar a tanta gente que te quiere; a mamá, a papá, a tus hermanos, a la gente argentina, a todos. Y me encontré con la pelota”, añadió el ex jugador del Barcelona, Sevilla y Napoli.

A pesar de esta presión, Maradona logró anotar su penal, enviando el balón al palo derecho del arquero italiano que se lanzó hacia la izquierda. En el lanzamiento anterior, el Goyco se había convertido en héroe al atajar el cuarto disparo de la Azzurra, ejecutado por Roberto Donadoni. Luego, en el quinto lanzamiento Aldo Serena malogró su intento. Además del ex Boca Juniors, para el conjunto nacional convirtieron José Tiburcio Serrizuela, Jorge Burruchaga y el Vasco Olarticoechea.

Maradona recordó su penal en Italia 1990

“Esto es muy particular, porque ese penal fue el penal más sufrido de mi vida, porque yo había errado con Yugoslavia. Puse la pelota y Zenga me dice ‘Yo te conozco’. Y yo digo ‘Yo te conozco mejor’. Ya cuando le jugué rapidita al lado del pie dije ‘chau’: y fui yo el que lo dejó a Italia afuera, porque después no se pateó el penal cuando erró Serena. Así que a los italianos en el Mundial 90, los dejé yo afuera”, manifestó en otro fragmento de la nota.

La victoria en semifinales fue parte de una serie de encuentros cruciales para Argentina en el Mundial 1990. Antes de enfrentarse a Italia, el equipo dirigido por el Doctor venció a Brasil en octavos de final con un marcador de 1-0. En los cuartos de final, Argentina superó a Yugoslavia desde los doce pasos, aunque Maradona falló su penal en esa tanda.

El duelo en el San Paolo fue particularmente significativo para Maradona debido a su fuerte vínculo con Nápoles, donde jugaba para el Napoli. La atmósfera en el estadio estaba dividida entre los fanáticos italianos y los napolitanos, que apoyaban a Maradona.

Argentina, que era la vigente campeona del mundo tras alzar el trofeo cuatro años atrás en México 1986, no pudo repetir. En la final disputada en el Estadio Olímpico de Roma, los albicelestes cayeron por 1 a 0 ante Alemania Federal por un controversial penal sancionado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal que Andreas Brehme cambió por gol a poco del final.