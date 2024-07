La desafiante frase de José Pekerman tras la polémica que instaló Mbappé: “Está dolorido porque le quitamos un Mundial”

Faltaban diez días para el comienzo de la Eurocopa 2024. Kylian Mbappé era noticia en el mundo por haber confirmado su incorporación al Real Madrid un día antes. El 4 de junio, la figura de Francia dio una conferencia de prensa como antesala a la cita europea. Le hicieron una pregunta de rutina, sobre las expectativas y la preparación para el torneo. La respuesta del delantero de 25 años generó repercusión global. “Siempre lo he sentido de la misma manera -dijo-. Es una competición realmente muy complicada. Para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial”.

Argumentó que las selecciones se conocen más, que juegan entre ellos más seguido y que las tácticas suelen ser más similares. “Desde la fase de grupos será muy complicada. Jugamos con Austria, un equipo sorprendente. También tenemos a Países Bajos y a Polonia, que es un equipo muy bueno y que enfrentamos en los octavos de final del Mundial y aún así necesitaron el repechaje para entrar, lo cual demuestra la complejidad de la competencia”, agregó. Algo de razón tenía: sólo pudieron vencer a Austria en zona de grupos. Empataron los dos partidos restantes y en octavos vencieron con un gol fortuito y agónico a Bélgica.

“Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra. Seguimos preparándonos para la fase de grupos, para hacer un buen papel”, indicó sobre el certamen que Francia ganó en dos oportunidades, de local en 1984 y en Países Bajos y Bélgica en 2000. Su frase para ponderar el certamen continental no es nueva. Antes del Mundial de Qatar 2022 también había desprestigiado a las selecciones no europeas. “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

Kylian Mbappé dijo que la Eurocopa era más difícil que un Mundial

Este concepto revitalizado recientemente por la máxima figura del último subcampeón del mundo, despertó controversias en todo el mapa, pero fundamentalmente en la región sur del continente americano. Las respuestas llegaron de todos lados, de futbolistas, de entrenadores, de profesionales en vigencia y de personalidades que ya no juegan ni dirigen. El último que opinó sobre las palabras de Mbappé fue José Néstor Pekerman, quien como director técnico ganó tres campeonatos sub 20 con Argentina y disputó tres mundiales: Alemania 2006 con la selección nacional y Brasil 2014 y Rusia 2018 con Colombia.

“Es la declaración de un futbolista que hay que tomarla con piezas -validó en diálogo con ESPN-. Tiene una mezcla de todo. Está dolorido con Sudamérica porque le quitamos un Mundial. Ellos venían de ganar uno y pensaban que podían ganar otro. Y también la competencia con los jugadores sudamericanos que van permanentemente a Europa y les va muy bien”. Y en virtud a la consagración argentina en Qatar, el nacido en la provincia de Entre Ríos hace 74 años sostuvo: “Hay algo de certeza en cuanto a que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que defender más a Sudamérica. Afortunadamente hemos roto los cuatro campeonatos seguidos que ganó Europa. Era muy necesario porque había pasado mucho tiempo. Ahora que se rompió la racha debemos mantener el nivel”.

Antes de Pekerman, también se había referido a la posición del crack francés el actual técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. Intentó evitar la polémica, validó la declaración de Mbappé como una simple opinión y esbozó una defensa del campeonato sudamericano de selecciones: “La realidad es que no puede ser más importante una cosa u otra cuando no están los mejores. Si juntamos los títulos del mundo con los sudamericanos que no están en la Eurocopa son diez en total”.

Raphinha mostró su fastidio por la frase de Mbappé y le recordó la final que perdió ante Argentina en el Mundial

En su ponencia, Scaloni nombró a Luka Modric como un jugador europeo de primer nivel que no coincidía con la visión del francés. El croata había dicho en ESPN: “Es verdad que en la Eurocopa son partidos entre las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial tenés a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, grandes equipos. No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial es más difícil porque son selecciones de todo el mundo. Puedo entender lo que dijo Mbappé, pero para mí el Mundial es más difícil”, remarcó.

Los futbolistas de la selección, como era de suponer, no coincidieron con Mbappé y dijeron que los mundiales son más difíciles que cualquier otro certamen de selecciones. Hablaron Lionel Messi, Leandro Paredes, Dibu Martínez, entre otros, pero sin alimentar la controversia. Pero no fueron las únicas referencias sudamericanas en repudiar los dichos del francés. Rapinha, el futbolista brasileño del Barcelona, dijo: “Infelizmente para él y felizmente para nosotros, perdió una Copa del Mundo con un país de Sudamérica”. Y agregó: “Me gustaría ver a los europeos jugar las eliminatorias sudamericanas en los campos a los que vamos”.

Pero quizás el más vehemente en su contestación fue Carlos Valderrama, uno de los mejores jugadores colombianos de la historia. Cuando le recordaron las dos frases de Mbappé, se descargó: “Habla mucho. Porque la otra vez también dijo lo mismo de Sudamérica, que venga a jugar acá. ¿Quién salió campeón y cuántos campeones son de Sudamérica? Me calentó, porque habla mucho. ¿Cómo va a decir que va a ser mejor la Eurocopa?”.