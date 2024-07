El gol más insólito del año: un equipo de Brasil se puso en ventaja a los 21 segundos sin tocar la pelota

A los 21 segundos, los visitantes estaban al frente sin tocar el balón

El partido entre Sport Recife y Novorizontino, correspondiente a la Serie B brasileña, dejó un inusual gol en contra que se ganó el derecho de ser candidato al más insólito del 2024 en el fútbol del mundo. El incidente ocurrió con apenas 21 segundos de juego, tiempo en el que el equipo visitante logró abrir el marcador sin haber tocado la pelota.

El extraño suceso se desencadenó luego que el zaguero de los locales Alisson Cassiano intentó realizar un pase hacia atrás al arquero Caíque Franca, pero este último estaba adelantado casi en la media luna del área, lejos de la trayectoria del balón. Tras el error, la pelota ingresó suavemente al arco, ante la atónita mirada de los aficionados de Recibe en la Arena Pernambuco.

Este inicio desafortunado marcó un presagio para los locales, que tienen en su plantilla a jugadores con pasado en el fútbol argentino como Alan Ruiz, Christian Ortiz, Fabricio Domínguez y Roberto Rosales. Luego de ponerse en ventaja, el Novorizontino aumentó la diferencia en el primer tiempo gracias al penal anotado por Fabrício Daniel, exjugador de Recife.

Aunque Domínguez marcó el tanto para los locales en el segundo tiempo, no fue suficiente para empatar el encuentro, que terminó con derrota por 2-1 el pasado 24 de junio para los dirigidos por Mariano Soso, ex técnico de equipos como Gimnasia (La Plata), San Lorenzo, Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys, en Argentina.

Tras el error de Cassiano, los aficionados de Sport no lo perdonaron. Fue constantemente abucheado cada vez que tocaba el balón después del incidente. Y en las redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer y se multiplicaron frente a la decisión de pasar el balón sin darse cuenta que su arquero no estaba cuidando la meta. “Hermano, ese gol en contra de Sport... Sigo sorprendido hasta ahora”, comentó un usuario de la red socia X (antes Twitter).

Otros hinchas también expresaron su desconcierto y molestia: “Qué gol en contra más bizarro. Nunca he visto esto en mi vida. Cassiano tuvo gran parte de culpa, pero Caíque Franca tuvo parte de culpa en también. Los defensores y los arqueros tienen que hablarse durante el partido”, protestó otro fiel seguidor del club que tras la derrota en casa marcha en la sexta posición del Brasileirao Serie B con 20 puntos a tres unidades del líder, Avai.

Tras el triunfo, el Novorizontino consiguió su quinta victoria en lo que va del certamen, en el que marcha en el puesto 11 de la clasificación con 18 unidades.

El zaguero Cassiano, quien reemplazaba al lesionado capitán Rafael Thyere, fue consolado por dos compañeros tras su desafortunada decisión de pasar la pelota. Sin embargo, el guardametas fue apuntado también como responsable del error por no estar en una zona adecuada. “Para mí, Caíque Franca es tan responsable como Alisson Cassiano de este bizarro gol en contra de Sport. Su posición no tenía ningún sentido”, criticó otro usuario.

Un veterano aficionado de Sport enfatizó la rareza del incidente. “Tengo 72 años. Nací hincha de Sport. Nunca (¡nunca!) vi un gol en contra como este”, escribió. “Sin riesgo de equivocarme: este gol a los 21 segundos en la Arena Pernambuco es uno de los goles en contra más increíbles que vi en 34 años de fútbol”, sumó otro seguidor del Recife en las redes.

De cara a la continuidad de la segunda categoría del fútbol en Brasil, que tiene a equipos reconocidos como el Santos, América MG y Coritiba, Novorizontino se enfrentará hoy con Mirassol, en condición de local. Por su parte, Sport Recife visitará el próximo domingo a Guaraní. Hay que recordar que en el torneo, que tiene 38 fechas de disputa, ascenderán a la primera división los primeros cuatro de la tabla.