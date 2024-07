El noble gesto de Edinson Cavani con una familia que fue furor en las redes sociales: “Uno de los mejores momentos de mi vida”

El plantel de Boca tuvo solo ocho días de vacaciones. El miércoles 19 de junio superó 2 a 1 a Almirante Brown y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. Al noveno día -el viernes 28 de junio-, los futbolistas regresaron a los entrenamientos con la vista enfocada en la serie de la Conmebol Sudamericana ante Independiente del Valle. El primer duelo de los dieciseisavos de final de la competición continental será el miércoles 17 de julio en condición de visitante y la vuelta, siete días después en la Bombonera.

En el tercer día de pretemporada de cara al segundo semestre del año, el mundo Boca se vio convulsionado por una noticia que partió de las redes sociales. Yamila Antonella es su nombre en Facebook, donde subió durante la tarde del domingo una imagen junto a su hijo Santino de diez años y Edinson Cavani. En la fotografía se los ve en el interior de un auto, con el futbolista sentado en el asiento del conductor, el niño detrás y ella como acompañante. Los tres sonríen. La postal está acompañada por una leyenda, como si hubiese sido dicha por el niño: “Un Matador me salvó de la caminata del predio de Boca hasta AFA a tomar el colectivo camino a casa junto a mi mamá. Gracias Matador, uno de los mejores momentos de mi vida, gracias gracias”.

Santino es categoría 2014, juega en la infantiles de Boca y entrena en Boca Predio. Vive junto a su mamá en Gregorio de Laferrere, una localidad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Cada vez que sale de entrenar, camina hasta el predio Lionel Andrés Messi, sede de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se toma un colectivo para llegar hasta su casa. La distancia de un lugar de entrenamiento a otro es de cuatro kilómetros. Ese trayecto se completa a pie en una hora pero en auto el tiempo se reduce a siete minutos.

Edinson Cavani ya marcó trece goles en el año en los 19 partidos que disputó con la camiseta de Boca (Fotobaires)

Según lo confesó la madre del niño, el futbolista uruguayo los llevó en su auto particular para que no caminaran esa distancia en el frío invernal del último día de junio. La publicación de Yamila y el gesto del delantero fue aplaudido y celebrado en redes sociales por los hinchas de Boca que se unieron bajo la consigna: ¡Qué tipazo Cavani!

En su cuenta personal, la madre conserva un extenso álbum con recuerdos y fotografías de su hijo con figuras de la historia reciente de Boca: desde el plantel de 2019 con Carlos Tevez, Darío Benedetto, Wanchope Ábila y Cristian Pavón, pasando por la figura de Daniele De Rossi, por Marcos Rojo y hasta ser recibido por Juan Román Riquelme en la intimidad del predio gracias a una gestión de Cristian, hermano del actual presidente del club, quien le dio un emotivo abrazo, le hizo upa, se lo llevó al interior del complejo y le regaló una camiseta con la 10 y el Román en la espalda.

En el último partido oficial de Boca, el uruguayo había tenido otro gesto noble con un futbolista de Almirante Brown. Le dedicó en sus redes sociales un cálido mensaje a Lautaro Elías, el juvenil de 19 años que se llevó la camiseta del delantero uruguayo en una noche inolvidable para su carrera, ya que hizo su debut en la Primera de La Fragata. “Fue un momento especial. Una vez yo también debuté. Te deseo todo lo mejor”, escribió en una historia que compartió en su cuenta de Instagram. “Le pedí la camiseta y cuando me pidió la mía le dije que no porque había debutado hoy y era para mis papás. Él lo entendió porque es una buena persona”, reveló Elías en diálogo con TyC Sports antes de brindar más detalles del diálogo que tuvieron sobre el césped del Malvinas Argentinas: “Estuvimos hablando y me dio unos consejos. Me dijo que no me dejara llevar por las circunstancias del partido, por la euforia, que solo tenía que hacer mi juego y disfrutar. Es muy humilde”.

Ocurrió inmediatamente después al final de la victoria de Boca contra Almirante Brown

Ahora Riquelme trabaja en la confección de un plantel que sufrirá, en el comienzo del semestre, bajas sensibles: los Juegos Olímpicos se llevarán a Kevin Zenón, Cristian Medina y Equi Fernández. Si se suma la sanción por acumulación de tarjetas amarillas a Pol Fernández, el mediocampo de Boca en un duelo bisagra en la altura de Quito, Ecuador, tendrá una renovación cabal. Por eso, el presidente trabaja en la incorporación de nuevos nombres. Ya tiene a dos mediocampistas cerrados: el chileno Gary Medel y el surgido en Lanús Tomás Belmonte, quien llega procedente del Toluca a cambio de cuatro millones de dólares por el 50% de su pase, y esta tarde posó por primera vez con la camiseta de Boca.

Además, intenta gestionar la llegada del talentoso ofensivo de San Lorenzo, Agustín Martegani, negocia con Newell’s la compra del extremo Brian Aguirre, encamina la negociación con San Pablo por el volante Giuliano Galoppo y preguntó condiciones por Gastón Giménez, una vieja debilidad de Román. En tanto que restan detalles para la confirmación de la venta del defensor central Aaron Anselmino al Chelsea a cambio de casi veinte millones de dólares: el Xeneize pretende que el futbolista continúe en el plantel seis meses más.