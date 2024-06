La revelación de Lautaro Martínez tras marcar los dos goles en el triunfo de Argentina ante Perú: “Hubo momentos de mucha tristeza”

La confesión de Lautaro Martínez tras convertirle dos goles a Perú

Lautaro Martínez vivió una noche de ensueño en Miami: anotó los dos goles de la selección argentina (con sendas definiciones de alta factura) en la victoria 2-0 contra Perú, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América. Así, la Albiceleste martilló su clasificación a cuartos de final como líder de la zona y el jueves buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen en Houston. Y el Toro alcanzó las cuatro conquistas en el certamen, convirtiéndose en el máximo anotador hasta el momento.

Así, el atacante, de 26 años, confirmó que la larga sequía de 16 cotejos sin gritar es un vago recuerdo y alzó la guarda en la pelea por el puesto de centrodelantero titular que mantiene con Julián Álvarez. En ese contexto, confiado y suelto, dejó una revelación sobre cómo transitó la travesía en el Mundial, que terminó con vuelta olímpica, pero con menos protagonismo del esperado de su parte por la lesión que arrastró a fines de 2022.

Vale recordar que el propio delantero surgido de Racing reconoció el año pasado que viajó a la Copa del Mundo con el tobillo derecho “hecho pedazos y no llegué a Qatar como quería, pero nadie puede decir que yo no di todo. Doy lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento”.

Con el tobillo destruido estuve valorando si operarme o no, durante el Mundial sufrí muchísimo. Después volví aquí y los trabajos personalizados ayudaron. Y alcancé una gran forma”, completó.

Pues bien, tras su gran faena en Miami, volvió a aquellos días agridulces, en los que terminó colgándose la medalla de campeón, pero sin poder ayudar a La Scaloneta como quería. “Lo disfrutaba porque era mi primer Mundial, pero hubo momentos de mucha tristeza, donde necesitaba tener cerca a mi familia”, sorprendió en diálogo con Urbana Play.

“Sufrí mucho del tobillo. estuve en un momento que quería operarme, no aguantaba más el dolor. Pero ahora se disfruta , porque trabajé mucho para llegar bien a la Copa América y tomarme revancha de lo que fue el Mundial”, añadió.

Lautaro es el octavo máximo anotador de la historia del equipo nacional con un total de 28 goles. Su lugar en este ranking es superado únicamente por figuras legendarias como Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Sergio Agüero, Hernán Crespo, Diego Maradona, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María.

Se encuentra a solo dos goles de igualar a su compañero Di María, a tres de Higuaín y a cuatro de las marcas establecidas por Diego Maradona. Su rendimiento en la Copa América también es notable. Acumula nueve goles en tres ediciones de esta competencia, consolidándose como un jugador clave para los sueños y aspiraciones de la Albiceleste.

“Cada vez que me pongo esta camiseta disfruto; cada entrenamiento, cada partido, cada comida, cada charla. Yo trabajo para demostrarle al entrenador que estoy para cuando me necesite”, planteó el ariete, con espíritu colectivo y ya sin el lastre de aquella lesión que lo limitó. “La familia es la que sufre. Son los que me acompañan siempre y, como con toda la gente, hoy estoy contento y agradecido a ellos”, concluyó.