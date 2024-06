Daniel Garnero apuntó contra Vinicius tras la derrota de Paraguay ante Brasil: “Juega de una manera difícil de aceptar”

Daniel Garnero apuntó contra Vinicius Junior

Brasil, tras el inesperado 0-0 del debut ante Costa Rica, se acomodó dentro del Grupo D con un contundente triunfo por 4 a 1 ante Paraguay y quedó a un paso de sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024. Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el delantero Vinicius Junior, autor de dos goles, una “lambreta” fallida y tener pelea con un rival.

Una vez concluido el encuentro, que decretó la eliminación de la Albirroja a falta de un compromiso (en su estreno cayó 2-1 ante Colombia), el director técnico argentino Daniel Garnero fue consultado sobre si estilo de juego del futbolista del Real Madrid era provocador y no dudó: “Tiene una manera de jugar que obviamente no es muy cómoda de aceptar para los rivales. Pero bueno, para eso está el árbitro. El árbitro tiene que ponerle esos límites; y después él, obviamente, juega como cree que es mejor para él”.

No obstante, al inicio de la rueda de prensa, el estratega albiceleste se deshizo en elogios para con el atacante surgido del Flamengo: “Vinicius es un jugador de élite. De eso no tengo dudas, no hay ninguna duda”. A falta de una jornada, la zona quedó liderada por Colombia, ganador de sus dos encuentros y que en la última jornada disputará mano a mano el primer lugar con la Verdeamarela (4). Paraguay, ya sin posibilidades matemáticas, cerrará su participación en la competencia este martes 2 de julio contra la Costa Rica de Gustavo Alfaro (1).

Copa América 2024 - Paraguay Brasil - Tumulto

“Me parece que el trámite del juego, sobre todo en el primer tiempo, hasta los 40 minutos, fue un trámite parejo. Es más, nosotros habíamos tenido quizá también alguna que otra situación. Y lamentablemente en esos tres minutos nos desconcentramos un poco. Lamentablemente nos hicieron dos goles que marcaron una diferencia muy abultada en el resultado”, analizó el ex entrenador de Olimpia y Libertad de Paraguay.

En otro fragmento, Garnero explicó: “La verdad es que para mí los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande en gran parte del trámite del juego. Fue muy parejo, pero nos marcaron los goles en momentos importantes. Se fueron en muy poco tiempo a mucha diferencia. Estamos en esas situaciones que un rebote, todos los rebotes, son negativos. Dos rebotes fueron penal. El segundo gol, un rebote también a favor. No nos queda nada de eso, y eso anímicamente afecta. La verdad es que se hizo un esfuerzo muy grande. Se equiparó en muchos momentos del juego a una Selección que tiene excelentes futbolistas”.

“Yo creo que esta no es nuestra realidad. Yo creo que tenemos futbolistas que tienen un nivel muy superior, pero lo que pasa es que vamos al resultado y el resultado es malísimo. No podemos hacer los goles que te digo. El primer tiempo Damián (Bobadilla) tuvo una pelota que rebotó, iba al ángulo y la sacó el arquero. Eso le hubiese dado una confianza al equipo, a Damián, a todos. Y nos está faltando. Julito (Enciso) en el segundo también enganchó y la metió en un ángulo y la sacó el arquero. Hoy no estamos en nuestro mejor momento. Eso no hay ningún tipo de duda. ¿Y la responsabilidad de la Copa América? Totalmente mía”, concluyó el DT.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa América 2024: