La figura de la Copa América que está en la mira de Racing después de sonar en Boca Juniors

Racing busca a Rodrigo Echeverría (Crédito: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

La Liga Profesional de Fútbol entró en receso a partir del comienzo de la Copa América y volverá al ruedo desde el fin de semana del 21 de julio. Hasta ese momento, los clubes analizan sus próximos movimientos para afrontar de la mejor manera el segundo semestre del año en un mercado de pases que empieza a ser movido. A pesar de que todos los flashes se van a Boca Juniors y River Plate, hay otro equipo grande que teje sus lazos para quedarse con una de las joyas que está jugando en el certamen de selecciones.

Días atrás, TyC Sports había precisado que Racing buscaba a Rodrigo Echeverría, volante central de Chile que está a préstamo en Huracán desde el Everton trasandino. Y el equipo de Gustavo Costas quiere adelantarse a los otros contendientes que podrían aparecer por él porque ESPN afirmó que elevaron una oferta formal al Globo de dos millones de dólares por el 50% del pase.

Vale recordar que Echeverría llegó a la entidad de Parque Patricios a mitad de 2023 mediante una cesión de 12 meses con cargo y una opción de compra de USD 500.000 por el 80% de su ficha, que de ejecutarse activaría la renovación automática de su vínculo con el cuadro argentino hasta diciembre de 2026, según detallaron en las redes oficiales del club. La primera fuente citada añadió que su cláusula de salida es de USD 6 millones.

El futbolista de 29 años tuvo un muy buen nivel con esta camiseta después de jugar 32 partidos con 1 gol y 2 asistencias, razón por la cual se hará uso de la opción y la información apunta a que Huracán quiere desprenderse de la totalidad del pase en caso de una venta.

Rodrigo Echeverría fue titular contra la Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El portal deportivo precisó que se trata del Plan B frente a las gestiones truncas por el ecuatoriano Joao Ortíz, de Independiente del Valle. En diciembre pasado, trascendió que Diego Martínez habría tenido el deseo de contar con Echeverría en medio de su mudanza a Boca Juniors tras conocerlo en su paso como DT del Globo, pero el -ahora ex- presidente de Huracán, David Garzón (actual vicepresidente), lo desestimó: “Son rumores, no llegó ninguna oferta. Lo queremos tener el próximo campeonato, así que no estamos dispuestos a entrar en una negociación. ¿Si me llaman de Boca por algún jugador? Me sentaré a escuchar, pero Echeverría es caro porque jugó muy bien y es de selección. No estamos dispuestos a venderlo, queremos que siga en Huracán”.

TyC Sports precisó que el conjunto de La Quemita sabe del interés de distintos equipos por su joya y la intención es no apurarse, mientras desarrolla su participación en el Grupo A de la Copa América. Resolverán su futuro al término del torneo desarrollado en los Estados Unidos. El detalle desalentador para Racing es la idea de la otra dirigencia: buscarán que pueda seguir su carrera en el exterior, no en el fútbol argentino reforzando a un rival directo en la lucha por el campeonato.

El ex Universidad de Chile ingresó en los últimos minutos del empate ante Perú y jugó todo el encuentro que terminó en derrota contra la Argentina. Este sábado desde las 21 (hora argentina), el equipo de Ricardo Gareca se medirá a Canadá con la obligación de ganar y esperar un traspié de los peruanos ante la Albiceleste para clasificar a los cuartos de final.

Su incorporación podría ser clave para fortalecer la mitad de la cancha en la Academia, que enfrentará en los octavos de final de la Copa Sudamericana al ganador del Playoff entre Racing de Uruguay y Huachipato de Chile. En el plano local, se mantiene en la pelea de la Liga Profesional ocupando la cuarta colocación con 10 puntos, a 3 unidades de los tres líderes (Talleres, Unión y el propio Huracán).