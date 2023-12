El presidente de Huracán reveló la condición para liberar a Diego Martínez y se refirió al jugador que pretendería Boca Juniors

El presidente de Huracán habló de la salida de Diego Martínez a Boca

En la previa al sorteo de la Copa Argentina, el presidente de Huracán brindó detalles de la negociación con Diego Martínez por la rescisión de su contrato. El entrenador del Globo le manifestó a David Garzón su deseo de concluir su etapa como DT del equipo ya que había sido llamado por Boca Juniors.

“Esperábamos tener un fin de año tranquilo y está bastante movido. Se están poniendo de acuerdo los abogados. Ojalá lo hagan rápido y nosotros podamos resolver el tema nuestro”, declaró Garzón en TyC Sports sobre la situación contractual de Martínez.

¿Qué es lo que pide la institución de Parque Patricios para liberarlo? Que Diego Martínez se haga cargo de la comisión por adelantado que recibió su representante y le dé un resarcimiento a Huracán por los seis meses de contrato que le quedaban pendientes. “Nosotros pagamos por un año de trabajo. No nos queremos abusar porque es Boca ni ninguna boludez. No pedimos 500 mil dólares ni un millón. Nosotros pedimos lo que restaba de contrato y pagamos por adelantado, nada más”, aclaró.

En el Xeneize aguardan por la liberación del estratega elegido por Juan Román Riquelme, que acaba de ser elegido presidente hasta 2027. Los de la Ribera comenzarán la pretemporada el martes 26 de diciembre y la idea es que esté desde el minuto cero para reemplazar al interino Mariano Herrón.

Diego Martínez, a un paso de Boca Juniors

“Ya está, no quiero entrar en quilombo. Nosotros tenemos que laburar y cerrar un técnico. Con (Facundo) Sava tuvimos varias charlas de fútbol, estamos esperando la desvinculación de Martínez para acelerar y cerrar. Nos gusta mucho Facundo, ojalá lo solucionemos cuanto antes para trabajar en el armado del equipo”, mencionó el pope quemero sobre el sustituto para el banco propio.

Al mismo tiempo, reveló que desde Boca nunca lo contactaron por el traspaso de Martínez: “No quedó recelo, no hubo diálogo ni discusión ni intercambio ni nada. El técnico me manifestó que quería quedar libre por una supuesta propuesta de Boca y nuestro pedido de resarcimiento es hacia el entrenador”. Y amplió: “Son las reglas del juego y hasta por ahí nomás. Hay momentos y momentos. Cuando fuimos a buscar a Diego, no estábamos en condiciones de poner cláusulas de salida. Yo valoro que haya agarrado al equipo en ese momento (peleando por la permanencia). Pero otras cosas, como hincha de Huracán, no me gustan”.

Ese fue el pie para comprender el malestar que se generó en el Globo: “Este no es un club para estar cuatro meses e irse. Apuntamos a un proyecto, no queremos ser vidriera. Si en un tiempo prudencial un técnico decide irse por crecimiento personal, me parece bien. Pero no en cuatro meses. Este es un club grande, hay que respetarlo y respetar a la gente. No critico el accionar de otro equipo, pero sí me molesta que en Huracán pasen estas cosas”. Además, Garzón reconoció que llamó a un DT que tenía trabajo solamente cuando recibió el permiso de su club de turno (Frank Darío Kudelka en Newell’s).

¿BOCA SE LLEVA A UN JUGADOR DE HURACÁN?

Rodrigo Echeverría, ante Perú con la selección chilena (REUTERS/Ivan Alvarado)

En las últimas horas, trascendió que Diego Martínez buscaría contratar al mediocampista chileno Rodrigo Echeverría. Huracán hará uso de la opción de compra y su presidente informó sobre esta cuestión: “Son rumores, no llegó ninguna oferta. Lo queremos tener el próximo campeonato, así que no estamos dispuestos a entrar en una negociación. ¿Si me llaman de Boca por algún jugador? Me sentaré a escuchar, pero Echeverría es caro porque jugó muy bien y es de selección. No estamos dispuesto a venderlo, queremos que siga en Huracán”.