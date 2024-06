El entrenador de arqueros de Boca Juniors Fernando Gayoso contó que fue diagnosticado con ELA

Fernando Gayoso, entrenador de arqueros de Boca, contó la enfermedad que transita

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca Juniors, contó en una entrevista que ha dejado de trabajar en el día a día del club debido a que fue diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). El ayudante de 53 años, que lleva varios años ligado al club, explicó que esta enfermedad le impide estar en el trabajo de campo pero que de todos modos la directiva lo reubicó en un nuevo rol.

En una entrevista con el canal de streaming Rembo, Gayoso relató: “Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo”, señaló en la nota que realizó con el periodista Mario Cordo, quien fue jefe de prensa de Miguel Ángel Russo durante la última estadía del DT en el Xeneize.

Tras conocer el diagnóstico que le impidió seguir con su habitual rol de entrenador de arqueros del primer equipo, desde Boca le ofrecieron la oportunidad seguir colaborando desde otro rol, lo que de todos modos le permite mantenerse vinculado a los arqueros de la institución. “Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros. Estoy reacomodándome”, explicó.

“Se torna medio duro asumirlo, pero bueno, trato de estar fuerte de la cabeza. Está Franco, mi hijo, y mi señora Silvina, que son incondicionales. Uno se apoya mucho en ellos y después, bueno, la vamos llevando día a día. A veces se hace un poco complicado, pero tratando de llevarlo, de estar en contacto con los médicos”, expresó con sinceridad.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que eventualmente lleva a la pérdida de la capacidad muscular y el movimiento. Ante ese panorama, Gayoso explicó que decidió someterse a distintos análisis que permitan seguir en búsqueda de tratamientos para esta enfermedad: “Entré en algún protocolo de investigación”.

Gayoso llegó al Xeneize por primera vez en 2014 como integrante del cuerpo técnico del Vasco Rodolfo Arruabarrena, a quien conoció cuando trabajó en Tigre. En 2016, ante el arribo de Guillermo Barros Schelotto como reemplazante, se marchó a Racing para ser entrenador de arqueros del equipo de trabajo de Eduardo Coudet. Fue Miguel Ángel Russo quien en 2020 decidió volver a involucrarlo en la estructura de la entidad.

Gayoso retornó a Boca en 2020 con el cuerpo técnico de Russo

Sin embargo, su nombre comenzó a sonar con más fuerza ante el crecimiento de la figura de Agustín Rossi en los tres palos y por sus actuaciones en distintas tandas de penales. Un tema que tuvo su continuidad cuando Sergio Chiquito Romero desembarcó a los tres palos de Boca.

Hace algunas semanas, en el marco de la 48ª Feria del Libro de Buenos Aires, presentó su publicación llamada “Desde los 12 pasos” que contó con la presencia estelar del Tito Pompei. Hay que destacar que Gayoso había dejado formalmente su puesto como entrenador de arqueros del plantel principal del Xeneize cuando Diego Martínez asumió la dirección técnica a comienzos del 2024: esa labor la ocupa actualmente Pablo Campodónico.

Uno de los casos más conocidos con un diagnóstico similar en el mundo del fútbol es el del ex arquero y entrenador del Barcelona Juan Carlos Unzué, a quién le detectaron que tenía ELA a mediados del 2019. “Le he mirado la cara a la muerte y eso me ayudó a aprovechar más la vida”, dijo años atrás en una entrevista con Infobae.