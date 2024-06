Draft histórico en la NBA: Bronny James fue elegido por Los Ángeles Lakers y compartirá equipo con su padre LeBron

El hijo de LeBron compartirá equipo con su padre en Los Ángeles Lakers

“LeBron James y Bronny James se convierten en el primer dúo de padre e hijo en estar en la NBA al mismo tiempo. ¡Ahora son compañeros de equipo en los Lakers!”. De esta manera, la liga de baloncesto más importante del mundo confirmó en redes sociales que la franquicia escogió al joven de 19 años en el lugar 55° de la lotería del Draft, en lo que promete ser el fichaje más destacado de 2024.

Hace casi un año, esto era impensado en la carrera de Bronny porque en ese tiempo sufrió un paro cardíaco en mitad de un entrenamiento con el equipo de la University of Southern California. “Es un defecto cardíaco congénito anatómico y funcionalmente significativo, que será tratado”, informó su familia. Estos motivos obligaron a postergar su debut en el ámbito universitario. Algo que recién llegó en diciembre pasado, cuando registró 4 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón en 16 minutos de juego en la derrota 84-79 ante Long Beach State.

Este nombramiento fue mostrado bien de cerca en redes sociales, donde se exhibió el momento preciso de su mención y, a pesar de mostrarse de espaldas a la cámara, en el video se observan las múltiples felicitaciones a quien cursa el segundo año del básquet universitario. “En el momento en que sucedió. ¡Bienvenido a la NBA, Bronny!”, escribió la cuenta oficial del certamen haciéndose eco de la breve filmación. Compartirá equipo con su padre, quien también es el máximo anotador histórico de la NBA en fase regular y dueño de cuatro anillos con tres franquicias distintas (2 con Miami Heat, 1 con Cleveland Cavaliers y 1 con Los Ángeles Lakers).

Bronny jugará junto a LeBron James en Los Ángeles Lakers (EFE/Andrea Montolivo)

Durante la temporada pasada, Bronny James, que puede desempeñarse como base y escolta y mide 1.90 de altura, promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2.1 asistencias por partido. La falta de números consagratorios llevaron a pensar en muchos analistas que no tiene suficiente talento como para dar el salto inmediato a la NBA, pero mantiene una muy buena forma física y fue una de las sorpresas en el Draft Combine, un evento realizado en Chicago, donde participan los jugadores de hasta 23 años que aspiran a llegar al torneo y se someten a una serie de pruebas físicas, técnicas y de habilidad en las cuales los scouts de los equipos hacen sus evaluaciones y hasta pueden entrevistarlos.

De esta forma, LeBron cumplirá un viejo deseo, que exteriorizó en una entrevista con ESPN en 2023: “Necesito saltar a la pista con mi hijo, quiero saltar a la pista con Bronny. O con el mismo equipo o en un partido contra él. Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA así que, si quiere hacerlo, tiene que trabajar para ello. Yo ya estoy aquí, solo lo estoy esperando”. Ante esta afirmación, Bronny intentó calmar las ilusiones de los fanáticos: “Nunca pensé en tan solo jugar con mi padre, pero claro, él lo ha dicho en un par de ocasiones”. Finalmente, sus caminos se cruzarán en el equipo de California.

La leyenda de este deporte cumplirá 40 años el próximo 30 de diciembre y tiene tiempo hasta el 29 de junio para definir si opta por un año más de contrato con los Lakers o se convertirá en agente libre. Esta novedad podría inclinar la balanza para concretar su anhelo. Según precisó la agencia EFE, tiene en la mesa una oferta para extender su vínculo por tres años a cambio de 160 millones de dólares. Terminó su última temporada en la caída 4-1 contra Denver Nuggets por la primera ronda de los Playoffs.

La publicación de la NBA

El agente Rich Paul había adelantado antes de esto que no era un requisito compartir equipo para que Bronny fuera elegido: “La temporada de LeBron ha terminado. Estoy concentrado en Bronny y el resto de nuestra clase de draft. Si se alinea donde puede jugar con su papá, genial. ¿Estoy necesariamente centrado en eso? No, en absoluto. Estoy enfocado en una inversión planificada en equipo y en la seriedad en lo que respecta al ajuste y la oportunidad”. “LeBron dijo que quería jugar con su hijo. Bronny no puede hacer nada al respecto. Y eso no es nada que debamos rechazar. Si quiere jugar con su hijo, eso es todo. Pero nuevamente, tengo un trabajo que hacer representando a Bronny y LeBron”, manifestó en una nota con Bleacher Report.

Los Atlanta Hawks eligieron este miércoles al francés Zaccharie Risacher como número uno del draft 2024 de la NBA. El número 2 se lo quedó Washington Wizards con el francés Alex Sarr y Reed Sheppard completó el trío inicial para Houston Rockets.

Bronny James jugará con LeBron en Los Ángeles Lakers