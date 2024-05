La rotunda frase de Bronny James sobre la chance de jugar con su padre LeBron en la NBA

LeBron James junto a su hijo mayo, Bronny (AP Foto/Jay LaPrete)

En el horizonte del básquetbol profesional estadounidense, la posibilidad de ver a LeBron James unir fuerzas en la NBA con su hijo LeBron Raymone James Jr., conocido como Bronny, genera expectativas y especulaciones. Sin embargo, el joven de 19 años ha expresado su visión personal sobre su carrera y su relación con el legado de su padre. “Mi sueño siempre fue poner mi nombre ahí fuera, labrarme un nombre propio y llegar a la NBA, que es el objetivo de todos aquí”, manifestó, enfatizando su deseo de forjar su propio camino independientemente de la estela de su padre.

LeBron James, la superestrella de 39 años, no ha ocultado su deseo de compartir cancha con su primogénito antes de retirarse. Este anhelo familiar, de jugar una o dos temporadas junto a Bronny en la misma franquicia, contrasta con la postura del joven promesa. “Nunca pensé en tan solo jugar con mi padre, pero claro, él lo ha dicho en un par de ocasiones”, agregó Bronny, equilibrando el respeto por los sueños de su padre con su aspiración personal.

El Hijo De Lebron James Sorprendió Con Su Efectividad En La Previa Al Draft De La Nba

A pesar de haber enfrentado adversidades, incluidos problemas cardíacos durante su primera temporada en el baloncesto universitario, Bronny se prepara para dar el siguiente gran paso en su carrera apuntándose al Draft de 2024 de la NBA. Sus actuaciones en el Draft Combine, un evento que reúne a los prospectos más prometedores ante los ojos de los buscadores de talento de la liga, alimentan los rumores de un posible desembarco a la mejor liga del mundo. “La verdad, no pienso demasiado en ello”, confesó el joven, manteniendo un enfoque centrado en el presente mientras persigue su objetivo de llegar a la liga.

Según develó el periodista Brian Windhorst, uno de los que más conoce a King James, la figura de Los Angeles Lakers “optará por no renovar su contrato el próximo mes, y tiene varias razones para hacerlo. Jugar con Bronny es uno de los puntos de la lista, pero es opcional y no creo que esté arriba del todo”. Al parecer, continuará con la franquicia californiana, aunque bajo un nuevo contrato por especificar.

Bronny, en su primera comparecencia pública ante los medios después de un año de silencio en la USC recomendado por sus consejeros, el joven manifestó: “Todo lo que sigue a mi padre, la gente intentando relacionarme con todo, y esa grandeza que ha conseguido... yo no he logrado nada, así que siento que debe haber una división entre Bronny y LeBron”. Y luego, añadió: “Todo el mundo lo ha escuchado ya en el pasado, pero quiero que la gente sepa que mi nombre es Bronny James, y no quiero ser identificado como el hijo de LeBron. Eso sería genial”.

Bronny James Realiza Sus Pruebas Para Llegar Al Draft De La Nba

El escolta promedió 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias en su primer curso universitario; aunque el paro cardíaco que sufrió durante la pretemporada de USC le obligó a pasar por el quirófano para reparar un problema congénito en el corazón hace tan solo nueve meses. “Fue un momento duro, pero todo el trabajo que he puesto me ha convertido en alguien que nunca se rendirá. Y la recompensa está aquí. He trabajado y vuelvo a estar donde quería estar”, develó. Vale destacar que Bronny tiene hasta el 29 de mayo para elegir si termina eligiendo la vía del Draft o prefiere volver otro año más a la NCAA.

“Estaría contento con llegar a la liga, en vez de pensar en jugar con mi padre. Esa no es mi mentalidad, para nada. Estoy intentando poner el trabajo necesario y ver dónde esto me lleva”, concluyó.