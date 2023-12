El hijo de LeBron James que sufrió un paro cardíaco debutó en el básquet universitario: sus mejores jugadas y la reacción de la leyenda de la NBA

Bronny James volvió a jugar luego del problema cardíaco

Bronny James debutó en el baloncesto universitario con USC (University of Southern California) tras recuperarse de un paro cardíaco que lo alejó de las canchas. En el encuentro contra Long Beach State, el joven atleta demostró su talento con un impresionante tapón en transición, un triple en movimiento y un robo que culminó en un tiro libre hacia el final del tiempo reglamentario. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de los Trojans en tiempo extra por 84-79 en el Galen Center.

Se trató de su primera aparición después de superar un problema en el corazón hace menos de cinco meses. Bronny contribuyó con 4 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón en 16 minutos de juego ante la atenta mirada de su padre, LeBron James, quien asistió al encuentro poco después de ganar el In Season Tournament con Los Ángeles Lakers. Lamentablemente, el protagonista de la jornada no pudo regalarle una victoria a su familia ya que la visita consiguió remontar una desventaja de 45-30 y empujó el partido a tiempo extra, donde terminaron de doblegar a USC.

Las expectativas eran altas para Bronny, quien jugó en varios segmentos de dos a tres minutos a máxima exigencia física. Atribuyen su regreso triunfal a la cancha también al trabajo en equipo y al apoyo recibido durante su recuperación. “Solo quiero decir que estoy agradecido por todo”, indicó en la conferencia de prensa luego de la derrota en lo que fueron sus primeras declaraciones públicas desde el incidente. Aprovechó para destacar el trabajo de la Mayo Clinic, así como a su familia, entrenadores y compañeros por la compañía en un momento tan difícil de su vida.

LeBron no se perdió el regreso de su hijo a las canchas tras un problema cardíaco (Foto: @lakers)

Además de la familia James, el ejecutivo de los Los Ángeles Lakers, Rob Pelinka, también estuvo presente entre la multitud que se dio cita para presenciar el debut del hijo de la estrella de la NBA. LeBron James expresó su emoción y orgullo por la primera actuación universitaria de su hijo a través de una publicación en Instagram.

“¡Ni siquiera puedo decirles lo emotivo que fue hoy para mí! Estoy literalmente agotado y todo lo que puedo decir es: ‘Bronny, eres simplemente increíble’. Malditas sean las victorias y las derrotas que se produzcan. Ya has ganado el objetivo final y eso es la vida. ¡Orgulloso de ti y hoy me has dado más vida! Gracias y te quiero”, redactó el jugador de 38 años en sus redes sociales.

Los Trojans de USC buscarán romper una racha de dos derrotas consecutivas en su próximo juego fuera de casa contra Auburn el 17 de diciembre. Mientras tanto, Long Beach State disfrutó de su séptima victoria de la temporada. El equipo de James deberá mejorar su ejecución, especialmente en tiros libres, donde fallaron 16 de 36 intentos durante el partido.