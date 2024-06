La historia de Popo, el Tano Pasman chileno que se hizo viral tras la derrota con Argentina: “Hacía rato que no sufría así”

El hombre que en redes sociales se hace llamar Wena Papito respondió con bronca e insultos tras el 1 a 0 de Argentina

Hace 13 años, River Plate descendía por primera vez en su historia a la Primera B Nacional luego de perder en la Promoción contra Belgrano de Córdoba. En ese doloroso momento que sufrió la institución de Núñez saltó a la fama un personaje llamado Tano Pasman, un hombre que sentado en el sillón de su casa maldecía frente a su televisor ante la desesperante situación que le tocaba vivir al Millonario. Del otro lado de la cordillera, durante la Copa América 2024, se hizo viral el video de un fanático de la selección de Chile que padeció la derrota frente a la Argentina por el gol en el final del encuentro de Lautaro Martínez.

“¡A última hora no, conchetumadre! ¡No, no, nooo, conchetumadre!”, se escucha decir al hombre de 58 años en el video que sumó 12 millones de reproducciones en 24 horas y traspasó las fronteras. En diálogo con Infobae, el fanático de la Roja que se identifica como Popo Retro o el Viejo Mañoso aún se lamenta por la derrota del conjunto que dirige Ricardo Gareca: “No he querido ni mirar ni la jugada, ni la repetición del partido. No quiero saber nada, por lo menos por hoy. Ayer me retaron mucho en la casa porque me me emocioné demasiado y la verdad es que soy futbolizado; sobre todo cuando juega Chile o Colo Colo”.

“La verdad es que así veo los partidos. Mi hijo se pone a grabar, pero a mí no me importa, yo reacciono como cualquier hincha según la jugada que esté sucediendo en el momento ahí en la en la pantalla. Y esa fue mi reacción de ayer, honesta, y bueno, la lancé nomás. Ahora estoy más tranquilo, pero anoche fue terrible. Hacía rato que no sufría así por Chile”, relata del otro lado de la línea con mayor serenidad.

Su reacción causó furor en las redes sociales y en la Argentina más, dada la rivalidad futbolística que existe con Chile. En su país algunas personas hasta llegaron a enojarse con con él porque creen que “le dio material” a sus vecinos para que se burlaran de su selección. “Algunos me llamaron hasta yeta, mufa... La mayoría de los comentarios siempre son buenos, pero hay gente que no piensa lo mismo. Uno no lo hace con esa intención porque son cosas que ocurren en el momento, soy espontáneo”, aclara Popo, quien tiene otros divertidos videos junto a su hijo Eduardo -se encarga de crear y editar todo el contenido- en la cuenta llamada @wenapapito en Instagram.

Eduardo junto a Popo, la nueva estrella viral de Chile (@WenaPapito)

El contenido comenzó en tiempos de pandemia cuando Popo fue a visitar a Eduardo a la ciudad chilena de Angol. Con cuarentena mediante, salieron los primeros videos del Viejo Mañoso, reaccionando a distintas situaciones de la vida cotidiana. “Me empezó a grabar a escondidas, a la gente le gustó eso y lo tomó como un reality de pandemia. Fue un fenómeno”, agregó. Ahora, con la Copa América en curso, la familia graba las reacciones completas durante los partidos de Chile y tienen una gran masa de seguidores. “Nos eligen porque prefieren ver el partido con nosotros antes que en la televisión, ya que es más entretenido y ven cosas más espontáneas”, contó.

Popo se declaró como un gran admirador de Lionel Messi porque además de su talento como futbolista “no es llorón”. Y completó: “Tampoco es peleador, es bien humilde en la cancha. Soy admirador de Messi, independiente de que ayer que pegara un tironcito y lo sacaran (por la molestia muscular que sufrió)”. De todas maneras, su ídolo máximo es Diego Armando Maradona. “No he visto a Pelé, solo en videos de YouTube, pero no lo disfruté como lo disfruté a Maradona. De hecho, estaba en Santiago en el 86 cuando fue campeón y lo vi en un restaurante argentino”, recordó.

En cuanto a la participación de su selección favorita en la Copa América, Popo reconoce que el equipo del Tigre Gareca va de menor a mayor y se ilusiona con pasar de fase en el último cruce ante Canadá. “Está difícil, pero le vamos a ganar. O sea, si jugamos igual que contra Argentina y hacemos algunos cambios, no tengo la menor duda de que vamos a pasar y nos vamos a volver a cruzar. Y va a ser más emocionante. El que ríe último ríe mejor”, le vaticina a este medio la nueva estrella viral chilena de 58 años, que encontró una nueva faceta como influencer luego de jubilarse de su trabajo como gendarme en las prisiones.

Popo o el Viejo Mañoso es un personaje viral en Chile y vive con pasión los partidos de su selección