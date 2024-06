La reacción viral de un tiktoker en el gol agónico de Argentina y la preocupación en los medios chilenos tras un anuncio de Scaloni

El hombre que en redes sociales se hace llamar Wena Papito respondió con bronca e insultos tras el 1 a 0 de Argentina

Se identifica como un viejo mañoso en sus biografías públicas. En las redes sociales se hace llamar Wena Papito y en su cuenta de Tik Tok, la principal de su espectro digital, tiene dos millones de seguidores. Es hincha del Colo Colo. Su contenido suele estar relacionado a sus reacciones viendo la televisión y a su vehemencia para manifestar sentencias mientras mira partidos de fútbol. Ayer vio el partido de Argentina y Chile por la segunda fecha de la Copa América con la camiseta de la Roja y la bandera pintada en el rostro. Cuando Lautaro Martínez firmó el gol de la victoria a los 88 minutos, el hombre explotó.

“A última hora no”, fue lo primero que retrata un video que salió en vivo por un streaming y cuyo recorte de medio minuto se viralizó rápidamente por las redes sociales de usuarios argentinos, quienes se encargaron de darle difusión con cierto grado de satisfacción. El hincha chileno dijo también “estábamos jugando re bien ahora” y “nos quitaron el penal del primer tiempo”, mientras bufaba, lanzaba puños al aire, insultaba y manifestaba toda su bronca contra los jugadores argentinos. Sus compañeros del streaming pidieron que se calmara y él se fue de la habitación aún sabiendo que faltaban algunos minutos para la finalización del partido. En su despedida, deslizó: “No quiero ver más”.

En su cuenta de Tik Tok exhibe que la del gol agónico de Lautaro Martínez no es su única reacción visceral en un partido de la selección chilena. También respondió con violencia y desenfreno ante el televisor luego de que el 16 de noviembre de 2023, Chile empatara contra Paraguay en condición de local sin goles en un enfrentamiento correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias, una clasificación que tiene al combinado trasandino en la octava posición, fuera de los siete que se clasifican al Mundial de Estados Unidos 2026.

Copa América 2024 - Chile vs Argentina - Resumen del partido

Los medios chilenos, por su parte, reforzaron su preocupación luego de que Lionel Scaloni hablara en conferencia de prensa. La derrota ante Argentina y el triunfo de Canadá sobre Perú los deja con pocas chances de acceder a los cuartos de final. Para que eso suceda, necesitan ganarle a los norteamericanos y que Perú no le gane a la Scaloneta. Pero una confesión del técnico argentino alimentó la inquietud: “El próximo partido jugarán los chicos que no estuvieron en estos dos encuentros porque necesito verlos y además lo merecen”, declaró. “De esta forma, lo más probable es que Messi, Mac Allister, Romero y Álvarez no aparezcan en el campo de juego ante los incaicos”, expresó con un dejo de pesar la crónica del diario La Tercera.

Scaloni, a su vez, destacó el nivel de la selección chilena: “La verdad que el partido no estaba fácil y se ganó en el momento menos esperado, porque el partido se estaba yendo, pero siempre el equipo siguió creyendo, siguió atacando más allá de que ellos en los últimos diez o doce minutos se empezaron a estirar un poco más. Creo que el triunfo es merecido porque Argentina hizo todo el gasto. Pero bueno, ha sido un rival muy duro. Chile, muy bien trabajado. Ricardo (Gareca) está haciendo un gran trabajo y lo que siempre decimos, al final no hay partido fácil”.

El palo de Claudio Bravo contra la Selección: "Perú corrió más que Argentina, fue más intenso que ellos durante todo el pasaje del partido" (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

También le consultaron por las diferencias que encontró en los dos primeros duelos de Copa América: “Son diferentes las sensaciones), pero lo que hay que rescatar es que el equipo siempre da la cara de alguna manera. Hoy creo que las cosas que planteamos las hicimos, las hicimos bien. La entrelínea de Enzo, el ataque con Nico González por la izquierda. Bueno, creo que eso salió bien y creo que hicimos un buen partido. No sabría valorarlo si mejor o peor que el otro, pero al final esto demuestra la dificultad que tiene esta Copa América”, concluyó.

Mientras que Scaloni procuró valorar el trabajo de Chile, el capitán de la Roja soltó una frase con ánimos de alimentar la polémica de un enfrentamiento que viene adquiriendo cierto nivel de tensión en los últimos años. Claudio Bravo, arquero del Betis español y compañero de Messi en el Barcelona, dijo tras la caída de su equipo: “También hay que darle mérito a Perú. Perú corrió más que Argentina, fue más intenso que ellos durante todo el pasaje del partido y eso te imposibilita el hecho de poder jugar como nosotros lo hacemos. Todos los equipos tienen ese grado físico. Creo que hoy igualamos las fuerzas con Argentina. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros también y se definió por una pelota parada”.