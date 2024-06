7 frases de Bielsa tras el debut de Uruguay en la Copa América: efusivo grito de gol y una reflexión sobre la Argentina como candidata

Copa América 2024 - Uruguay Panamá - Resumen del Partido

La selección de fútbol de Uruguay venció 3-1 a Panamá en su presentación en la Copa América. El equipo de Marcelo Bielsa se impuso por los goles de Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña; mientras que Michael Murillo descontó sobre la hora para los panameños.

La Celeste, uno de los candidato al título en el certamen, jugó un gran partido en el estadio Hard Rock de Miami, Florida, pero el dominio y las llegadas recién lo pudieron plasmar en el resultado a cinco minutos del final. El festejo de gol de Marcelo Bielsa en el segundo tanto de su equipo fue una clara muestra de lo que ocurrió en buena parte del complemento, donde Panamá equilibró las acciones y estuvo cerca de llegar a la igualdad.

Más allá de esto, Uruguay se llevó una victoria justa y lidera el Grupo C, junto con Estados Unidos que le ganó en el primer turno 2-0 a Bolivia. La próxima jornada, que se llevará a cabo el jueves, los charrúas enfrentarán a los bolivianos.

“El primer tiempo fue una actuación donde Uruguay fue superior al rival y debería haber obtenido más goles. En el segundo tiempo, hubo 15 minutos, del 5′ al 20′, donde no jugamos bien. Ellos dominaron ese segmento del juego y crearon algunas situaciones. El resultado era de un gol de diferencia y por supuesto que si hubieran convertido hubiera sido complicado para nosotros. A partir de los 20′ volvimos progresivamente a dominar el juego, a llegar y crear situaciones. El resultado me pareció que representa lo que sucedió en la cancha”, analizó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa.

Sobre el cambio que sorprendió en la previa por la inclusión de De Arrascaeta, de gran partido, en lugar de De La Cruz, el Loco explicó: “Me pareció que era un partido que podía acomodarse a sus características. De Arrascaeta es un volante ofensivo vinculado con el último pase y la finalización de las jugadas. Distinto de De La Cruz que es más de progresar a través de la sucesión de pases y dinámica”.

En algunos pasajes del partido se notó que Uruguay sintió el desgaste. Bielsa se lo atribuyó a la larga temporada de algunos de sus futbolistas y también al clima húmedo de Miami. “La temporada de Valverde y Araujo son muy largas porque juegan en equipos de primera línea donde a la suma de partidos y minutos se le agrega el peso mental que tiene cada partido. Juegan en equipos que no pueden perder. Aparte ninguno de los dos tuvo lesiones y especialmente Valverde tuvo muchos minutos de juego. Eso se refleja en el rendimiento físico individual. Después el clima, una humedad alta es difícil de administrar la energía y aparte Uruguay depende mucho de su dinámica”.

Aunque aclaró: “Pero si de 90 minutos logramos imponer que el partido se jugara de a cuerdo a nuestras pretensiones durante 70 ó 75 minutos, la proporción es buena. No ignoro ni desconozco eso, que hubo 15 minutos de dominio del rival y de un resultado corto donde ellos erraron dos goles. En la totalidad del partido las conclusiones son distintas”.

Uruguay's coach Marcelo Bielsa reacts during a Copa America Group C soccer match against Panama in Miami Gardens, Fla, Sunday, June 23, 2024. (AP Photo/Marta Lavandier)

“La tensión, presión y el estrés competitivo en jugadores como los de Uruguay, que están entrenados y preparados para tolerar ese peso mental que tiene un debut, no debería registrarse como una dificultad añadida. Sí es claro que las diferencias en el primer tiempo entre equipos no hacían pensar que en cinco minutos en el segundo tiempo uno que era dominado lograra convertirse en dominador, eso sí lo veo como un déficit. Es un factor que no debería haber sucedido”, agregó.

A la hora de analizar a los potenciales rivales y candidatos en la Copa América, Bielsa se refirió a la Argentina. “No vi el partido contra Canadá, pero no es necesario haberlo visto para describir a Argentina, el último campeón del mundo con justicia, y con un grupo de jugadores estables y de muy buen nivel. Cómo no va a ser candidato. A lo que pueda aspirar Uruguay lo iremos construyendo partido a partido. Tengo la expectativa que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que por ejemplo hoy permitieron que un rival, lo digo con respeto, claramente inferior a Uruguay dominara 15 minutos de un partido que hasta ese momento presentó un trámite distinto. Argentina sí es uno de los potenciales favoritos y Uruguay tiene jugadores de muy buen nivel, pero habrá que ir verificando si con esos jugadores yo logro construir o no una fuerza que por el momento no se puede definir”.

Para terminar, el entrenador argentino de 68 años remarcó que la poca efectividad de Uruguay no significa que Panamá haya merecido un empate. “Una cosa es pensar que Panamá le jugó de igual a igual a Uruguay. No es así. Erramos cinco goles en el periodo que convertimos solo uno y en el segundo tiempo erramos otros cinco goles y convertimos dos. Lo que hicimos fue conceder 15 minutos, pero eso no significa que Panamá haya actuado como para imaginar que su rendimiento le permite ponerse a la altura del rival de esta noche”.

Y concluyó: “También hay que decir que ya ganar por tres goles de diferencia más allá que un equipo sea superior a otro, no es propio del fútbol actual. ¿Cómo evalúo a Estados Unidos y a Bolivia? Siempre creo que para hablar de los rivales teniendo la perspectiva de enfrentarlos en lo inmediato, lo conveniente es esperar y demostrar cuál es la relación que hay entre nosotros y cada uno de los rivales y de ellos respecto a nosotros. Hay una presunción de superioridad y una posición imaginada previamente, por algo los sorteos de los grupos se hacen categorizando a los equipos, pero después hay que demostrar que esa categorización se convierta en real a través de los enfrentamientos y no siempre es así”.