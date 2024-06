Los detalles de la oferta que llegó a Boca desde Europa por Aaron Anselmino y la propuesta a Vélez por Valentín Gómez

Aaron Anselmino y Valentín Gómez: uno que podría irse y otro que podría llegar a Boca

El mercado de pases de Boca Juniors está activo. Desde antes de que se anunciara oficialmente la contratación de Gary Medel, que se entrenó junto al plantel dirigido por Diego Martínez desde hace varios días, el Consejo de Fútbol se mueve por refuerzos y también evalúa ofertas por algunos de sus mejores elementos. El más requerido en esta ventana fue Aaron Anselmino, que es número puesto para abandonar el club en las próximas semanas. Y por eso ya le buscan un sustituto...

Fue Chelsea el que elevó una oferta formal por el defensor central de 19 años (con contrato en la Ribera hasta diciembre de 2028) que tiene apenas un puñado de partidos disputados en la Primera de Boca. Tan grata fue la impresión que dejó el pampeano que, aunque a este medio no le precisaron la cifra oficial de la propuesta, se estima que se acerca a los 18 millones de dólares. El club de Londres que hace poco desembolsó casi 130 millones de dólares por el ex River Enzo Fernández no quiere dejar pasar esta oportunidad.

Pero la poderosa entidad inglesa no es la única de su país que tiene anotado en carpeta el nombre de Anselmino, quien sufrió la frustración de volver a lesionarse en el último cotejo que disputó en la Bombonera ante Vélez por la Liga Profesional. El Consejo de Fútbol xeneize liderado por Juan Román Riquelme está al tanto de que Manchester United, de forma inminente, podría enviar un fax para competir con su par británico para quedarse con los servicios del oriundo de Bernardo Larroude a partir de la próxima temporada.

Vislumbrando este panorama, en Boca se empezaron a mover para conseguir un sustituto en la última línea. Hasta ahora Diego Martínez cuenta con Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Anselmino y los juveniles Lautaro Di Lollo y Mateo Mendia, recordando que Gary Medel también puede desempeñarse como zaguero y que Nicolás Valentini, que continúa entrenándose con el plantel profesional, no es tenido en cuenta para las convocatorias por no haber renovado el vínculo que expira a fin de año.

Anselmino renovó su contrato en Boca hace un par de meses hasta diciembre de 2028

El apuntado del medio local para reemplazar a Anselmino en caso de que emigre al fútbol europeo es Valentín Gómez, defensor central de 20 años que se desempeña en Vélez y también es pretendido nada menos que por River Plate. Tal es el interés de Boca por Gómez que el Consejo elevó una propuesta a la directiva del Fortín.

Según le confiaron a Infobae, el Xeneize ofertó 5 millones de dólares más el pase de Vicente Taborda por el 80% de su ficha. Si bien la respuesta desde Liniers no fue negativa, sí excedió la capacidad de inversión de la entidad de la Ribera: Vélez exigió USD 8 millones. El punto negativo que podría dificultar la negociación es que la comisión directiva velezana conoce el costo político que le demandaría vender un futbolista importante a un club como Boca, con el que tiene mucha rivalidad.

Por lo pronto, Riquelme pretende cerrar cuanto antes a Tomás Belmonte antes de ir en busca de Matías Galarza, la otra opción que surgió en el mediocampo en este mercado después de que se frizara lo de otro Argentinos Juniors como Fausto Vera, que recalaría en el Atlético Mineiro de Gabriel Milito. Es evidente que Boca Predio exportará material hacia el Viejo Continente no sólo por Anselmino sino por Equi Fernández y Cristian Medina, los otros dos apuntados por varios clubes europeos. Por eso, la búsqueda se concentra en la mitad de la cancha y -eventualmente- en la zaga central. No obstante, habría novedades en la faz ofensiva.

Boca sondeó a Newell’s por la situación de Brian Aguirre, extremo de 21 años que disputó el Mundial Sub 20 con la selección argentina el año pasado y estuvo cerca de ser vendido al Inter Miami en el mercado anterior. Sin embargo, la Lepra exigió una suma superior a la que el Xeneize había recibido por Cristian Medina (extraoficialmente se habló de 7 millones de dólares) y a esta hora desistió de avanzar con esa operación.